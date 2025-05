© ARD/René Lohse Christoph Pellander

Auf Anfrage von DWDL.de verweist Christoph Pellander am Freitag noch einmal darauf, dass die Serie für das Unternehmen nach "Babylon Berlin" eines der größten Serienprojekte sei. "Ein Projekt dieser Größenordnung braucht eine entsprechende Entwicklungszeit. Zudem ist es ganz normal, dass sich Verschiebungen aufgrund von Verfügbarkeiten der Darsteller:innen, der Team-Mitglieder und auch der Locations ergeben können."

Weitere Verzögerungen soll es jetzt nicht mehr geben. Wie Pellander gegenüber DWDL.de sagt, starten die Dreharbeiten für die acht Folgen im Spätsommer 2025. Durch die Fördermitteilung des FFF Bayern ist nun außerdem auch bekannt, dass die Degeto in den zurückliegenden fast zwei Jahren neue Senderpartner im deutschsprachigen Raum aufgetrieben hat. So sitzen mittlerweile auch ServusTV für Österreich und der SRF für die Schweiz mit im Boot.

Die Drehbücher stammen von Marianne Wendt, Anja Marquardt, Boris Kunz, Julia C. Kaiser, Christian Schiller, Lukas Becker, Magdalena Grazewicz, Hanna Hribar und Carolina Zimmermann. Fest steht nun außerdem, dass Nina Vukovic und Sebastian Ko die Regie bei "Ludwig II.0" übernehmen. Vukovic inszenierte zuletzt unter anderem Serien wie "Der Schatten" und "Kleo". Ko führte in den vergangenen Jahren bei einigen "Tatort"-Ausgaben und dem "Amsterdam Krimi" Regie.

Und darum geht’s in "Ludwig II.0", das in Bayern am Ende des 19. Jahrhunderts spielt: Der rätselhafte Tod König Ludwig II. gibt dem als Sonderermittler berufenen Gustav Zimmermann die Chance, sich in einem politischen Pulverfass zu beweisen. Während er tief in die Machenschaften des bayerischen Königshauses eintaucht, entfaltet sich die Geschichte eines visionären und exzentrischen Königs, der zwischen der individuellen Freiheit und seiner Rolle als König zerrieben wird.