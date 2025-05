© Sat.1

Ihr Sohn ist aktuell bei der RTL-Tanzshow "Let’s Dance" zu sehen, Verona Pooth selbst verschlägt es schon bald zu Sat.1. Dort wird sie eine Realityshow moderieren. Gedreht wurde "Villa der Versuchung" in Thailand, noch will sich Sat.1 nicht zu sehr in die Karten schauen lassen.