Eine Sommerpause des Formats war schon länger geplant und wäre nicht ungewöhnlich. Doch „Du gewinnst hier nicht die Million“ wird aus dieser Pause nicht mehr zurückkehren: RTL stoppt den ambitionierten Show-Hybrid von Stefan Raab, der im vergangenen Herbst erst Abos für RTL+ generierte, dann aber in den vergangenen Monaten im Free TV mit sinkenden Einschaltquoten zu kämpfen hatte. Letzte Woche waren linear 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, mit einstelligen Marktanteilen in den jungen Zielgruppen. Zu wenig.

"Die jetzige Form - ein Mix aus Quiz, Game-Show, Stand-up und Comedy - überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend. Darüber hinaus hatten Hybrid-Shows es schon immer schwer“, sagt Inga Leschek im Exklusiv-Interview mit dem Medienmagazin DWDL.de. Und das ist eine Erkenntnis, die man erst jetzt gewonnen hat? Leschek verneint. Aber: „Manchmal muss man Glaubenssätze auch nochmal auf die Probe stellen, um erfolgreich zu sein. Gerade in der unglaublich dynamischen Transformation von linear zu Streaming.“

© RTL / Marina Rosa Weigl

„Deswegen müssen wir da gemeinsam mit Raab Entertainment ran", so die Chief Content Officer von RTL Deutschland. "Bis zur schon lange geplanten Sommerpause Mitte Juni werden wir das Format erst einmal eventisieren. Zuletzt mit ‚Du gewinnst hier nicht das Konklave‘, diesen Mittwoch einer Sondersendung zum ESC live aus Basel und vielleicht einer zum Aufstieg des 1. FC Köln nächste Woche. So werden wir ausprobieren und weiter dazu lernen - und kommen danach mit einem neuen Angebot wieder, bei dem wir Comedy und Gameshow trennen werden."

Das Aus für die Hybrid-Idee also - und damit auch für den Titel dieses Experiments, „Du gewinnst hier nicht die Million“. Für ein wöchentliches Comedy-Format passe der Namen einfach nicht, sagt Leschek im Gespräch mit DWDL.de. „Wir werden ab dem Herbst am Mittwoch um 20.15 Uhr mit einer veränderten Weekly wiederkommen. Daran arbeiten wir gerade gemeinsam. Der Austausch macht uns weiterhin viel Spaß, weil Stefan vor Energie und Ehrgeiz strotzt. Deshalb bin ich mir auch sicher, dass wir das gemeinsam hinbekommen werden."

Ohnehin hält Inga Leschek auch trotz des Aus für "Du gewinnst hier nicht die Million" an ihrer viel diskutieren Aussage aus dem September vergangenen Jahres fest, die Entscheidung für Stefan Raab sei der smarteste Deal ihres Lebens gewesen - und verweist auf die starken Einschaltquoten des Boxkampfs, der ESC-Vorentscheid-Shows und „Stefan & Bully gegen irgendsonen Schnulli“. "Es wäre ein Fehler gewesen, diese einmalige Gelegenheit nicht zu ergreifen. Wie viele Namen von seiner Bekanntheit, Flughöhe und kreativen Qualität gibt es in der Branche?", fragt Leschek.

"Das macht es zu einem sehr wertvollen Deal für uns. Was das angeht, bin ich weiterhin davon überzeugt, dass es das smarteste war, was ich beruflich bis dato getan habe. Und es ist nun mal so: Man wird nur für die mutigen Entscheidungen wahrgenommen, nicht für die durchschnittlichen. Grundsätzlich ist im linearen TV nichts mehr ein Selbstläufer und um das Publikum zu begeistern, muss man täglich hart an allen Details arbeiten. Genau das tun wir in der Partnerschaft mit Stefan Raab in den nächsten Jahren. Abgerechnet wird dann bekanntlich zum Schluss."

