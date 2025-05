Ab der kommenden Bundesliga-Saison ändert sich bei den Bundesliga-Rechten mal wieder so einiges. So wird Sky künftig beispielsweise nicht mehr die klassische Konferenz am Samstagnachmittag zeigen können, weil diese Rechte künftig bei DAZN liegen - will diesen Verlust aber mit der Einführung von "Match-Alarm" und "Multiview" ausgleichen.

Wieder zurück zu Sky kehrt dafür die Übertragung der Spiele am Freitagabend. Und Sky will diese als "Flutlicht-Freitag" vermarkteten Spiele auch als eine Art Schaufenster für sein Bundesliga-Paket nutzen. Denn auch alle Abonnentinnen und Abonnenten von Sky, die das separat zu zahlende Bundesliga-Paket nicht gebucht haben, können die Spiele am Freitagabend auf dem Kanal Sky Showcase sehen.

Sky bewirbt das in der Kommunikation zwar als Neukunden-Aktion, de facto profitieren davon aber auch Bestandskunden, weil Sky Showcase ganz regulär bei Sky Entertaiment und Sky Entertainment Plus inklusive ist. Bislang lässt sich dieser Sender sogar im Paket Film & Serie bei Wow abrufen, dort wird er aber ab der kommenden Saison nicht mehr inklusive sein. Dass die Freitagsspiele auch ohne Bundesliga-Paket zu sehen sind, gilt für die gesamte kommende Saison.

Neal O’Rourke, Chief Consumer Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei Sky Deutschland, sagt: "Der Bundesliga-Freitag ist ab der kommenden Saison endlich zurück bei Sky Sport. Gemeinsam mit unseren Kunden werden wir diese großen Fußballabende feiern und sicher auch viele Menschen für Sky Sport begeistern."