Wenn am Donnerstagabend bei ZDFneo eine neue Ausgabe von "Neo Ragazzi" zu sehen ist, müssen die Fans des Formats ganz stark sein. Es wird nämlich nicht nur die letzte Folge der Staffel sein, sondern auch der Abschluss für die Talkshow insgesamt. Wie Tommi Schmitt jetzt in dem Podcast "Gemischtes Hack" angekündigt hat, werde man die Show beenden. Er sei sich in der Frage mit Passmann einig, so der Moderator.

Das ZDF bestätigt das Aus der Sendung und erklärt gegenüber der Nachrichtenagentur dpa: "Sophie Passmann und Tommi Schmitt haben sich dazu entschieden, die Moderation von 'Neo Ragazzi' nicht fortzusetzen. ZDFneo bedankt sich bei Sophie und Tommi für vier wunderbare Staffeln der Talkshow mit tollen Gästen, überraschenden Aktionen und spannenden Geschichten."

"Neo Ragazzi" startete 2023 als Talkshow, die sich Unterhaltung auf die Fahnen geschrieben hatte. In entspannter Atmosphäre sprachen Passmann und Schmitt mit ihren Gästen, im Studio gab es auch regelmäßig Spiele und Aktionen. Aus Sicht der Einschaltquoten war das Format aber nie ein Erfolg, auch die bislang in der jüngsten Staffel ausgestrahlten Folgen erreichten im Schnitt nur rund 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, damit lagen sie auf dem Niveau der drei vorangegangenen Staffeln. Wie gut die Sendung online für das ZDF lief, ist unklar, weil keine verlässlichen Daten vorliegen.

Im Podcast betont Tommi Schmitt nun jedenfalls noch einmal, dass alle Seiten im Guten auseinandergehen. "Es gibt null böses Blut in irgendeiner Form. Mir hat es super viel Spaß gemacht, Sophie kamen die gleichen Gedanken. Wir haben echt viele Staffeln gemacht, es waren superviele Leute da, drei bis vier Gäste pro Sendung. Ich hatte immer mehr das Gefühl, weil ich auch aus der Podcast-Welt komme, ich hätte gern noch mehr Zeit mit den Leuten." Irgendwann sei ihm grundsätzlich der Gedanke gekommen, "dass es zu Ende erzählt ist". Produziert wurde "Neo Ragazzi" von der btf.