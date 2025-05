Immer mehr Streamingdienste entdecken den Live-Sport für sich - und nun steigt auch noch Disney+ ein. Überraschend hat sich der Dienst die Rechte an der UEFA Women's Champions League gesichert - und zwar für ganz Europa, darunter also auch Deutschland. Der Fünf-Jahres-Deal sieht vor, dass Disney+ ab der kommenden Saison bis 2029/30 jährlich alle 75 Spiele des Wettbewerbs live übertragen wird.

Die neue Vereinbarung setze die wachsende Dynamik des Frauenfußballs fort und sorge für eine "qualitativ hochwertige Berichterstattung und eine prominente Präsenz, an der Fußballfans aller Generationen teilhaben können", heißt es. Konkret soll ESPN, die Sportmarke des Disney-Konzerns, alle Live-Spiele für Disney+ produzieren und neben Vor- und Nachberichterstattung auch Kommentare in mehreren Sprachen anbieten. Erfahrung im Live-Sport konnte Disney+ in Europa zuletzt in Dänemark und Schweden sammeln, wo man jüngst die Rechte an der Europa League und Conference League erwarb.

Die Women's Champions League war hierzulande zuletzt übrigens kostenfrei via DAZN zu sehen. Um die Spiele künftig sehen zu können, werden Fans hingegen nicht um ein Abo herumkommen. Ob die Übertragungen für ein nennenswertes Kundenwachstum bei Disney+ sorgen können, bleibt jedoch abzuwarten - ein spannender erster Schritt in Richtung Live-Sport ist der Rechteerwerb aber allemal.