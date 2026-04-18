Während zuletzt in Asien gedreht wurde, schippert das "Traumschiff" demnächst auch in Afrika. Das ZDF hat nun die Dreharbeiten für die Folgen "Das Traumschiff - Ruanda" und "Das Traumschiff - Nil" bestätigt, die Kameras laufen noch bis Ende Juni. Die Schiffsszenen entstehen erneut auf der MS Amadea, wo Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger wieder das Ruder übernimmt. Nun hat das ZDF aber auch verraten, welche weiteren Gaststars in den Folgen zu sehen sein werden.

In der Ruanda-Folge spielt unter anderen auch Elton mit. Der ist bislang eigentlich nicht als Schauspieler in Erscheinung getreten, stattdessen prägte er über viele Jahre hinweg die ARD-Vorabendquizshow "Wer weiß denn sowas?". Dort stieg er im vergangenen Jahr jedoch aus, sein Platz nahm daraufhin Wotan Wilke Möhring ein. Bei RTL führt Elton aktuell durch das neue Quizformat "Hitster". Er moderiert zudem weitere RTL-Shows sowie das ZDF-Kinderformat "1, 2 oder 3".

In "Das Traumschiff – Ruanda" trifft Elton nicht nur auf Florian Silbereisen, sondern unter anderem auch auf Barbara Wussow, Daniel Morgenroth, Collien Monica Fernandes, Wolke Hegenbarth, Moritz Heidelbach, Rebecca Immanuel, Boris Aljinovic, Abdul Samiu Saliou und Deryl Kenfack. In "Das Traumschiff – Nil" wirken neben dem Stamm-Ensemble rund um Silbereisen unter anderem Nina Kronjäger, Marcus Mittermaier, Liza Tzschirner, Stefan König und Tilman Pörzgen mit.

Helmut Metzger inszeniert die Drehbücher von Jürgen Werner. Zuständige Produktionsfirma ist die Polyphon Film GmbH, Beatrice Kramm ist die Produzentin und Axel Laustroer der verantwortliche ZDF-Redakteur. Bei der letzten Ausstrahlung erreichte das "Traumschiff" nach der endgültigen Gewichtung der TV-Quoten 4,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 18,8 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 14,0 Prozent gemessen. Die Reihe ist damit nach wie vor ein schöner Erfolg für die Mainzer.