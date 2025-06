Leonine Studios übernimmt sämtliche Anteile am Lizenzhandels- und Distributionsunternehmen Dolphin Media. Bis zum Ende des Geschäftsjahres soll Dolphin Media in Leonine Licensing aufgehen. Damit soll die Verwaltung und Vermarktung aller Rechte an dem Katalog künftig gemeinsam mit der bestehenden Lizenzbibliothek unter der Marke Leonine Studios erfolgen.

Der Katalog umfasst Auswertungsrechte an rund 200 Titeln für den deutschsprachigen Raum, darunter 27 Titel aus dem Universum von Bud Spencer und Terence Hill, darunter bis heute beliebte Dauerbrenner wie "Zwei außer Rand und Band" und "Vier Fäuste gegen Rio". Für Benjamin Krause, CEO von Dolphin Media, ist der Verkauf ein bedeutender Schritt. "Vor 25 Jahren verkaufte ich im Alter von 16 Jahren VHS Kassetten der beiden Helden auf dem Flohmarkt. Über 25 Jahre vermarktete ich viele Filme der beiden in ganz Deutschland. Vor sieben Jahren hatte ich die Ehre, Terence Hill mit seinem bislang letzten Film in die deutschen Kinos zu bringen und ihn auf der Kino Tour zu begleiten", sagte Krause. "Nun schließe ich meine fast 25-jährige persönliche Journey mit Bud Spencer & Terence Hill erfolgreich ab und übergebe ihre Filme zur weiteren Auswertung in die bewährten Hände von Leonine."

Fred Kogel, CEO der Leonine Studios, zeigte sich zufrieden: "Die Transaktion ergänzt unsere mehr als 4.000 Titel umfassende Premium-Lizenzbibliothek um Kultfilme, preisgekrönte Klassiker und saisonale Highlights, die das Publikum liebt. Danke an Benjamin Krause. Damit bieten wir unseren Mediatheken-, Streaming- und Free TV-Partnern im Lizenzhandel ein noch vielfältigeres Portfolio mit großem Zuschauerpotenzial."

Ebenfalls Teil des Portfolios sind Klassiker wie Martin Scorseses "Casino" mit Robert De Niro und Sharon Stone oder "Papillon" mit Steve McQueen und Dustin Hoffman. Auch Weihnachtsfilme sowie neuere Titel, darunter "Diabolo" mit Scott Adkins und Marko Zaror sind künftig Teil der Leonine-Bibliothek.