am 05.06.2025 - 11:40 Uhr

Bei ProSieben haben sich die Pläne bezüglich der neuen, täglichen Serie "Die Cooking Academy" kurzfristig noch einmal verschoben. Erst im März kündigte man an, dass die von ITV Studios Germany produzierte Serie noch im Frühjahr gezeigt werden solle, damals starteten auch die Dreharbeiten. Mittlerweile ist offensichtlich: Ein Start im Frühjahr ist nicht erfolgt. Und auch in naher Zukunft ist nicht mit dem Format zu rechnen.

Wie ein ProSieben-Sprecher gegenüber DWDL.de bestätigt hat, verschiebt sich das Projekt sehr deutlich. Man werde "Die Cooking Academy" erst 2026 zeigen, heißt es. Zuerst hatte "Digitalfernsehen" über die Verschiebung berichtet. Über die Gründe für die überraschend deutliche Verzögerung macht ProSieben auch auf Anfrage keine Angaben. ITV soll aber insgesamt 120 Folgen produzieren, das war der letzte Stand aus dem März.

"Die Cooking Academy" spielt an einer Kochschule für die Sterne-Gastronomie. Simone Hanselmann spielt eine strenge Academy-Leiterin und Mirco Wallraf mimt den cholerischen Starkoch und Dozenten. Darüber hinaus gibt es konkurrierende Studentinnen und Studenten, mit dabei ist unter anderem Lara Kimpel, die die Hauptfigur Irini Dimitriou verkörpert. In weiteren Rollen zu sehen sind unter anderem Lea Marlen Woitack, Mirco Wallraf, Brian Rosenkranz und Louis Jérôme Wagenbrenner.

Es ist übrigens nicht die einzige Daily, die die SevenOne Entertainment Group verschoben hat. Auch die Sat.1-Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" war ursprünglich mal für das Frühjahr angekündigt. Noch gibt es hier zwar keinen Sendetermin, zuletzt stellte man bei Sat.1 aber den Sommer in Aussicht - hier müssen Interessierte also nicht ganz so lange warten wie bei der "Cooking Academy". Mit "Ein Hof zum Verlieben" hatte Sat.1 zudem erst vor wenigen Wochen eine weitere neue tägliche Serie angekündigt (DWDL.de berichtete).