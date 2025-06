Palina Rojinski ist demnächst in einer neuen ZDFneo-Serie zu sehen, das hat der Sender jetzt angekündigt. Unter dem Arbeitstitel "My Ex" arbeitet der Sender aktuell an einer sechsteiligen Serie, die von Keshet Fiction Germany (Produzenten: Tina Hechinger und Christina Christ, Axel Kühn) produziert wird. Das Format basiert auf der Keshet International und Inosan Productions Serie "My(thological) Ex" von Sigal Avin.

Die Dreharbeiten für die sechs Folgen haben bereits in Tschechien begonnen und sollen noch bis September dauern. Inhaltlich geht es um die Mittdreißigerin Ivy (Palina Rojinski), die sich auf die Spuren ihrer ehemaligen Beziehungen begibt, um die wahre Liebe zu finden. Als Interior- und Set-Designerin, die in ihrer Arbeit die coolsten Stores der Stadt schmückt, kann Ivy sich kreativ austoben. Doch obwohl Ivy neben ihrem beruflichen Erfolg auch einen tollen Freundeskreis und ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater hat, gibt es da ein Puzzle-Teil, das in Ivys Leben fehlt: eine glückliche Partnerschaft.

Als dann noch Ivys letzte Freundin von früher Junggesellinnenabschied feiert, fühlt sich Ivy besonders abgehängt. In einem "Tarot-und-Astro-Laden" lässt sie sich von einem Großstadt-Orakel die Karten legen und bekommt völlig unerwartet eine ziemlich konkrete Prophezeiung: Ivy hat ihre große Liebe bereits kennengelernt! Blöd nur: Sie hat sich von dieser Person wieder getrennt. Wenn sie bis zum Ende des Sommers nicht herausfindet, um wen es sich handelt, wird sie für immer alleine bleiben. Ivy ist völlig vor den Kopf gestoßen. Was, wenn das Orakel recht hat?

Die Drehbücher stammen von Elena Hell und Marcus Pfeiffer, Tarek Roehlinger führt Regie. Die Redaktion im ZDF hat Jasmin Verkoyen, Christiane Meyer zur Capellen ist die verantwortliche ZDFneo-Koordinatorin. In weiteren Rollen sind neben Rojinski unter anderen Helgi Schmid, August Wittgenstein, Caro Cult, Max Schimmelpfennig, Caro Daur, Alli Neumann, Benno Fürmann, Almila Bagriacik, Tim Oliver Schultz, Jörg Schüttauf, Christoph Letkowski, Daniel Zillmann, Gustav Schmidt, Vladimir Korneev und David Vormweg zu sehen.

"Droneland": Neue Science-Fiction-Serie

Darüber hinaus hat sich das ZDF jetzt auch an der internationalen Koproduktion "Droneland" beteiligt. Die Dreharbeiten für die Science-Fiction-Serie laufen noch bis August. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Tom Hillenbrand: Im Jahr 2040 überwachen in der Europäischen Union tausende Drohnen und Künstliche Intelligenz das Leben der Menschen. Mithilfe dieser Technologien versuchen Aart Westerfeld (Oliver Masucci), ein von quälenden Erinnerungen heimgesuchter Kriegsveteran, und Nina Bittman (Sophie Mousel), eine idealistische Europolagentin, den Mord an einem EU-Abgeordneten aufzuklären. Das ungewöhnliche Duo kommt dabei einer Tech-Verschwörung auf die Spur, die Europa in seinen Grundfesten zu erschüttern droht.

Inszeniert wird die Serie von Max Zähle und Félix Koch, die Drehbücher stammen von Produzent und Showrunner Nicolas Steil sowie von den Autoren Pierre Majerus, Jan Cronauer und Christophe Wagner. In weiteren Rollen stehen Sibel Kekilli, Gijs Naber, Elise Schaap, Marc Limpach und Alexander Scheer vor der Kamera. "Droneland" ist eine Produktion der Iris Group (Produzenten: Nicolas Steil und Katarzyna Ozga) in Koproduktion mit Syrreal Cats (Sigi Kamml, Christian Alvart, Timm Oberwelland, Katrin Weikart), Topkapi Series (Frans van Gestel, Sebastian Korteweg, Laurette Schillings), Enter Film (Bartek Glinski, Anna Blawut Mazurkiewicz) und dem ZDF in Zusammenarbeit mit Magenta TV, Videoland (RTL Netherlands) und RTL Luxembourg.