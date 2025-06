Nach dem erfolgreichen Comeback von "Hast du Töne?" setzt Sat.1 die Musik-Quizshow mit Moderator Matthias Opdenhövel im Sommer fort. Geplant sind erneut sechs Folgen, die auf dem bewährten Quiz-Sendeplatz am Donnerstagabend um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Der Staffel-Auftakt ist am 17. Juli zu sehen, wie der Sender jetzt angekündigt hat.

Bereits bekannt war, dass Sat.1 in der zweiten Staffel von "Hast du Töne?" auf neue Team-Kapitäne setzen wird. An die Stelle von Nora Tschirner, Smudo und Lutz van der Horst rücken diesmal "Landarztpraxis"-Hauptdarstellerin Caro Frier, Entertainer Riccardo Simonetti und Schauspieler Rick Kavanian (DWDL.de berichtete). Die Musik steuert wie gehabt die Live-Band "Tönlein Brillant" bei, die auch schon in den früheren "Hast du Töne?"-Jahren bei Vox mit dabei war.

Als prominente Gäste sind in der ersten Folge Susan Sideropoulos, Kai Schumann und Nilam Farooq mit dabei. In den weiteren Folgen der Staffel stellen sich Jeannine Michaelsen, Jochen Schropp, Michael Kessler, Isi Glück, Jürgen Milski, Mickie Krause, Evelyn Burdecki, Uwe Ochsenknecht, Anna Maria Mühe, Johannes Strate, Annette Frier, Moses Pelham, Stefanie Heinzmann, Frank Rosin und Eva Padberg dem musikalischen Quiz.

Bei der Rückkehr hatte "Hast du Töne?" vor einem Jahr gute Quoten erzielt - bis zu 10,8 Prozent Marktanteil erzielte die von Banijay Productions Germany produzierte Show in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Damit war das Format deutlich erfolgreicher als "Let the music play". Unter diesem Titel hatte sich Sat.1 zuvor schon einmal an einer Neuauflage versucht, die sich im Vorabendprogramm mit Marktanteilen um fünf Prozent aber zumeist schwer tat.