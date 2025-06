Mimi Klein schlüpft unters Dach der MadeFor Film und soll künftig Serien-, TV- und Streamer-Projekte unter dem Dach der zur Banijay-Gruppe gehörenden Produktionsfirma produzieren. Ein erstes Projekt steht demnach bereits fest: Eine nicht genauer spezifizierte neue ZDF-Serie soll im kommenden Jahr entstehen. Mimi Klein ist seit 2006 in der Filmbranche tätig, davon seht mehr als zehn Jahren als Produzentin für Film und Serien.

2014 gründete sie ihre eigene Produktionsfirma "a little. film production" und realisierte unter anderem den Kinofilm "Die letzte Sau". Ihr Kurzfilm "Kleptomami" von Pola Beck feierte auf zahlreichen Festivals Erfolge, das Hybrid-Projekt "Clashing Differneces" von Regisseurin Merle Grimme erhielt diverse Preise. Ihr jüngstes Projekt, der Film "Die Nichte des Polizisten", den sie als freie Produzentin gemeinsam mit Gabriela Sperl für W&B TV realisierte, feiert in Kürze seine Premiere auf dem Filmfest München, in gleicher Konstellation entstand 2022 auch "ZERV - Zeit der Abrechnung".

MadeFor war 2020 gegründet worden und wird von Nanni Erben und Gunnar Juncken geführt. Zum Portfolio gehören diverse "Tatorte" und die RTL-Reihe "Dünentod" ebenso wie internationale Serien wie "Then you run" und "How to kill your Sisters". MadeFor produziert auch diverse Komödien von Ralf Husmann wie aktuell "Stromberg - Der neue Film", dazu die Neuauflage der RTL-Serie "Der Lehrer" oder die queere Young-Adult-Serie "Loving Her".