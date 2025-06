am 29.06.2025 - 09:31 Uhr

Wer am Samstagabend um 20:15 Uhr Das Erste einschaltete, stieß nicht - wie die meisten angenommen haben dürften - auf eine neue Ausgabe der "Großen Maus-Show", sondern bekam stattdessen den Krimi "Steirerkreuz" vorgesetzt. Eine entsprechende sehr kurzfristige Programmänderung hatte Das Erste am Freitag noch vorgenommen.

Der Grund ist nicht schwer zu erraten: Nach dem Einzug der deutschen U21-Nationalmannschaft ins Finale der Fußball-Europameisterschaft hatte man eine zu starke Konkurrenz befürchtet - und lag damit wohl nicht ganz falsch: Über sechs Millionen schauten sich die Übertragung in Sat.1 an.

Einen Nachhol-Termin für die ohnehin bereits vor Längerem aufgezeichnete "Maus-Show" gibt's aber auch schon. Genau eine Woche später, also am Samstag, 5. Juli soll es nun um 20:15 Uhr soweit sein. Auch RTL hatte in ähnlicher Weise auf die Fußball-Konkurrenz reagiert, hier wurde die Jubiläumsshow von Cindy aus Marzahn ebenfalls um eine Woche verschoben.

Die nun am 5. Juli ausgestrahlte "Maus-Show" ist die vorerst letzte Ausgabe der Sendung mit Esther Sedlaczek, bevor sie sich in eine kleine Babypause verabschiedet. In der nächsten Sendung ist bereits Florian Silbereisen zu Gast, der dann einmalig durch die drauffolgende Ausgabe der Primetime-Show führen wird.

Mit der Programmänderung hat Das Erste am Samstag unterdessen wohl die "Maus-Show" vor schlechten Quoten bewahrt, mit dem kurzfristig anberaumten Krimi-Abend blieb der Sender gegen das ZDF, das ebenfalls auf Krimis setzte, völlig chancenos: Das ZDF erreichte um 20:15 Uhr fast drei Mal so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie Das Erste.