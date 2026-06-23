Die tägliche BR-Serie "Dahoam is Dahoam" verabschiedet sich auch in diesem August für insgesamt drei Wochen in eine Sommerpause. Entsprechende Pläne hat eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de bestätigt. Betroffen sind die ersten drei vollen August-Wochen, hier wird es im BR-Fernsehen für die Zuschauerinnen und Zuschauer keine neuen Folgen der von Dahoam Television, einer Tochterfirma von Constantin Film, produzierten Serie zu sehen geben. 2025 gab es eine solche Unterbrechung zum ersten Mal.

Während der Sommerpause müssen die Fans der Serie allerdings nicht auf "Dahoam is Dahoam" verzichten. Wie schon im vergangenen Jahr wird man Best-ofs der Serie zeigen. Und anders als 2025, als man nur eine Woche mit Best-ofs programmierte und sonst Wiederholungen regionaler Dokumentarfilme aus der Reihe "Unter unserem Himmel" sendete, ist die Marke "Dahoam is Dahoam" nun über die gesamte Sommerpause hinweg auf dem angestammten Sendeplatz um 19:30 Uhr präsent.

So blickt man ab dem 3. August mit einigen prominenten Gesichtern der Serie in insgesamt zwölf Ausgaben von "Best of Dahoam is Dahoam!" auf die "bewegendsten, lustigsten und spannendsten Momente" aus bald 19 Jahren zurück. Pro Sendung steht immer ein bestimmtes Thema im Mittelpunkt. Präsentiert werden die Beiträge im Rahmen eines Countdowns.

In der ersten August-Woche geht es in den Best-ofs um "Siegen und Verlieren", "Tierische Begegnungen", "Göttliche Geschichten" und Stargäste. Später stehen unter anderem auch noch Ausgaben zu den "schönsten Hochzeiten" und "bayerischen Bräuchen" an. Am 24. August meldet sich "Dahoam is Dahoam" schließlich mit neuen Folgen im BR-Fernsehen zurück. Sommerpausen bei täglichen Serien sind übrigens nicht unüblich. Die RTL-Dailys laufen zwar das ganze Jahr über hinweg, die ARD-Telenovelas pausieren im Sommer aber ebenfalls - und das sogar über einen deutlich längeren Zeitraum (DWDL.de berichtete).