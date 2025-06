Die RTL-Daily "Alles was zählt" befindet sich aktuell in einer Phase der Erneuerung. Im vergangenen Jahr hatte Guido Reinhardt als Produzent das Ruder übernommen, seither gab es in der täglichen Serie bereits einige Veränderungen. Nun kommen weitere hinzu: So hat RTL jetzt unter anderem angekündigt, dass mit Josephine Martz und Bianca Hein zwei neue Schauspielerinnen zum Cast hinzustoßen werden. Parallel dazu etabliert sich mit Tennis eine neue sportliche Disziplin im Kosmos der Steinkamps.

Der Fokus auf Tennis ist neu. Angefangen hatte "Alles was zählt" einst rund um Eiskunstlauf, in den Jahren danach standen wahlweise auch schon Eistanz, Boxen und Fußball im Mittelpunkt der Geschichten. Nun also Tennis - wie immer spielen sich die eigentlichen Konflikte aber abseits des Courts ab.

Josephine Martz übernimmt die Rolle von Joana Perez, einer jungen, international gefeierten Tennisspielerin aus Argentinien. Auf der Suche nach medizinischer Hilfe verschlägt es sie ins Steinkamp-Retreat - offiziell wegen hartnäckiger Schulterschmerzen, die ihre Karriere gefährden. Doch in Wahrheit will Joana mehr: Nach einem Gen-Match erfährt sie von ihrer Verbindung zur Familie Steinkamp. Über ihren bislang unbekannten Onkel Maximilian (Francisco Medina), den sie in Südamerika aufspürt, nimmt sie heimlich Kontakt nach Essen auf.

Begleitet wird Joana von ihrer Mutter Gabriella, gespielt von Ex-"Unter uns"-Darstellerin Bianca Hein. Gabriella, selbst einst Tennisprofi, steht ihrer Tochter heute als Coach zur Seite - und ringt zugleich mit einem alten Trauma: Als Baby wurde sie von ihrer leiblichen Mutter Simone Steinkamp (Tatjana Clasing) und ihrem Zwillingsbruder Maximilian unter dramatischen Umständen getrennt - ohne je davon zu wissen. In Essen trifft Gabriella nun auf ihre verlorene Vergangenheit - und eine Familie, die ihr einst genommen wurde.

Josephine Martz ist als Joana Perez das erste Mal voraussichtlich am 16. Juli (Folge 4739) zu sehen, Bianca Hein als ihre Mutter Gabriella am 30. Juli (Folge 4750) - ab dann rückt auch der neue Sport in den Fokus der Serie. Produziert wird "Alles was zählt" von UFA Serial Drama.