Eigentlich hatte Vox vier Folgen seiner Dokusoap über Heino angekündigt, die innerhalb von zwei Wochen am Dienstagabend ausgestrahlt werden sollten. Doch nach nur einer Woche zieht der Privatsender schon die Reißleine und nimmt "Heino - Karamba, Karacho, Kult" vorzeitig aus dem Programm. Der Grund für die schnelle Entscheidung liegt auf der Hand: Die Premieren-Quoten fielen äußerst überschaubar aus.

Tatsächlich hatten am vergangenen Dienstag lediglich 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging die Reichweite bei der zweiten Folge auf weniger als 100.000 Personen zurück - damit waren in der Zielgruppe nur Marktanteile von 2,8 und 2,5 Prozent drin. Viel zu wenig für die Ansprüche von Vox, sodass man sich in Köln dazu entschieden hat, auf die Ausstrahlung der beiden weiteren Dokusoap-Episoden in der Primetime zu verzichten.

Immerhin: Eine lineare Ausstrahlung der noch ausstehenden Folgen ist trotzdem geplant. Gezeigt werden sollen diese nun stattdessen am Sonntag, den 19. April ab 14:55 Uhr, wo die Konkurrenz nicht mehr allzu groß sein dürfte - und auch der mögliche Schaden, sollte die Dokusoap auch auf diesem Sendeplatz floppen. Am kommenden Dienstag setzt Vox um 20:15 Uhr stattdessen auf eine Wiederholung von "Hot oder Schrott - Die Allestester", von der sich die Kölner offensichtlich mehr Erfolg erhoffen.

Bei "Heino - Karamba, Karacho, Kult" kommt nicht nur Heino selbst zu Wort, sondern auch eine Reihe prominenter Weggefährten des Schlagersängers. Zudem schöpft die Produktion von Rec'n'Roll Media sowie den Produzenten Sven Kaesling, Benedict Bartsch, Sonja Lelittka und Tino Block aus einem Fundus von über 100.000 Fotos und Privatvideos aus Heinos Familienarchiv. Schon jetzt stehen übrigens alle Folgen bei RTL+ zum Abruf bereit.