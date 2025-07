am 03.07.2025 - 09:55 Uhr

Ein großer Quoten-Erfolg ist "Grey's Anatomy" im Linearen längst nicht mehr. Dennoch nutzt ProSieben auch in diesem Jahr wieder das Sommerprogramm, um neue Folgen der US-Krankenhausserie als Free-TV-Premiere auszustrahlen - und das sogar im Dreierpack.

Die insgesamt 18 Folgen der nunmehr 21. Staffel laufen ab dem 21. Juli jeweils montags ab 20:15 Uhr, wie der Privatsender mitteilte. Hält ProSieben dieses Tempo bis zum Schluss durch, dann ist also schon nach sechs Wochen wieder Schluss. Beim Streamingdienst Disney+ hat die Ausstrahlung der neuen Staffel übrigens schon Ende April begonnen.

Bei ProSieben wiederum bleibt am späten Montagabend auch weiterhin "9-1-1: Lone Star" im Programm, auch wenn die Serie zuletzt ebenfalls kein Erfolg beschieden war. In dieser Woche lag der Marktanteil mal wieder bei weniger als fünf Prozent in der Zielgruppe.