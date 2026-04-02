Zur Bewerbung der zweiten Staffel der Marvel-Serie "Daredevil: Born Again", die in der vergangenen Woche an den Start ging, setzt Disney auf eine Kooperation mit dem Sport-Streamingdienst DAZN. Abonnentinnen und Abonnenten von DAZN können in diesem Zuge derzeit die ersten drei Folgen der ersten Staffel der Serie abrufen. Eine ähnliche Aktion von Disney und DAZN gab es im vergangenen Jahr bereits zur Star-Wars-Serie "Andor".

Im Rahmen der Kooperation gibt es obendrein auch ein Gewinnspiel über die DAZN FanZone sowie die Social-Media-Kanäle, bei der Fußball-Fans unter dem Motto "Fight for your City" für ihren Lieblingsclub abstimmen und "selbst in die Rolle des Helden schlüpfen" sollen. Zu gewinnen gibt's Disney+-Abos. Umgesetzt wird die Aktion im Rahmen von drei Bundesliga-Spielen an den kommenden drei Wochenenden.

Lisa Eller, VP Advertising von DAZN, dazu: "Mit DAZN schaffen wir Erlebnisse, die weit über die reine Live-Sport-Übertragung hinausgehen. Bereits zum zweiten Mal bringen wir Serien-Content auf die Plattform und machen damit Sport-Entertainment auf innovative Weise erlebbar. Gleichzeitig entsteht ein interaktives Erlebnis, das Fans aktiv einbindet und sie zu einem wertvollen Bestandteil der Aktivierung macht. „Fight for your city!” zeigt eindrucksvoll, wie Marken durch kreative Inszenierung im Live-Sport-Umfeld echte Nähe zur Zielgruppe aufbauen können"

"Partnerschaften wie diese zeigen eindrucksvoll, wie stark Storytelling wird, wenn Entertainment und Sport zusammenkommen. Gemeinsam mit DAZN schaffen wir zum zweiten Mal eine kreative Aktivierung, die die Serie 'Daredevil: Born Again' von Marvel Television weit über den Screen hinaus erlebbar macht. So entsteht ein emotionales Markenerlebnis, das begeistert, verbindet und nachhaltig in Erinnerung bleibt", kommentiert Johanna Pfeiffer, VP Marketing, The Walt Disney Company GSA, die Aktion.