Vor rund zweieinhalb Jahren hatte ProSiebenSat.1 eine Content-Partnerschaft mit NBCUniversal angekündigt, von einer "wegweisenden" Vereinbarung war damals die Rede. Nun hat man den Film- und Seriendeal mit NBCUniversal Global TV Distribution um mehrere Jahre verlängert. Eine genaue Angabe zur Laufzeit machte ProSiebenSat.1 am Montag in einer Pressemitteilung nicht. Man sichere sich dadurch aber knapp 2.000 Programmstunden aus dem Content-Portfolio von NBCUniversal, heißt es.

Die Content-Partnerschaft sichert nicht nur den linearen TV-Sendern den Zugriff auf etliche Filme und Serien made in Hollywood, sondern auch Joyn. Die Rede ist von "umfassenden digitalen Auswertungsformen". ProSiebenSat.1 kann damit in Zukunft viele neue Produktionen aus dem Hause NBCUniversal sowie viel Archiv-Ware zeigen.

Konkret hat ProSiebenSat.1 Zugriff auf aktuelle und künftige Kino-Blockbuster wie "Ich - Einfach Unverbesserlich 4", "The Fall Guy", "Drachenzähmen leicht gemacht", "Jurassic World: Die Wiedergeburt", "Kung Fu Panda 4" "Wicked" und "Wild Robot". Zur Film-Library des US-Studios gehören unter anderem "Furious7", "The Lost World: Jurassic Park", "Zurück in die Zukunft Teil 2", "Notting Hill", "ET - The Extra-Terrestrial" oder auch das "Die Bourne Identität"-Franchise. Bei den Serien sind beispielsweise "Young Rock", "Brooklyn Nine-Nine" und "Psych" enthalten.

Des Weiteren werden die Serien "Hunting Party" und "St Denis Medical" in Erstausstrahlung auf den Free-TV-Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe und auf Joyn zu sehen sein. Ergänzt wird das NBCUniversal-Content-Angebot durch ein Factual-Paket. Mit dabei sind hier die neuen Staffeln von "Verscharrt und vergraben - Mord verjährt nicht" und "Unfall, Selbstmord oder Mord" sowie "Killer Couples: Mörderische Paare", "An Unexpected Killer" und die neuesten Folgen von "Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs".

Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1-Gruppe: "Mit diesem Deal bieten wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zu jeder Zeit bestes Hollywood-Entertainment - erstklassige Blockbuster wie z. B. ,Jurassic World: Die Wiedergeburt' und ,Drachenzähmen leicht gemacht', Serien und Factual-Inhalte von NBCUniversal. Außerdem haben wir für die Blockbuster und First-Run-Serien ausgebaute AVOD-Rechte für unseren Superstreamer Joyn gesichert. Wir können damit Inhalte aus Hollywood optimal und passgenau zu unserer Strategie über alle Plattformen hinweg ausspielen."