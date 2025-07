Sieht man sich die Quotenentwicklung der ersten Staffel von "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" aus dem vergangenen Jahr an, dann war es schon eine kleine Überraschung, dass RTLzwei hier direkt eine zweite Staffel in Auftrag gegeben hat. Gestartet war das Format damals zwar mit 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gut, dann ging's aber rasant auf zuletzt 2,1 Prozent nach unten. Die zweite Staffel setzte in diesem Sommer nun nahtlos am unteren Ende an.

Nachdem die ersten beiden Folgen also nur 2,1 und 2,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreichten und insgesamt zuletzt weniger als eine viertel Million Personen zusahen, zieht RTLzwei nun Konsequenzen. Die noch ausstehenden beiden Folgen werden zwar noch gezeigt, allerdings auf einem späteren Sendeplatz und am Stück. Die beiden Episoden werden am kommenden Donnerstag ab 22:15 Uhr zu sehen sein.

Das hat auch Auswirkungen auf "Oksana & Family - Alles auf Anfang". Auch dieser Neustart konnte bislang nicht überzeugen, lief mit zuletzt 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber zumindest etwas besser. Die beiden letzten Folgen der ersten Staffel werden jetzt ebenfalls im Doppelpack zu sehen sein und laufen diesen Donnerstag um 20:15 Uhr und 21:15 Uhr. In der Woche darauf wiederholt RTLzwei dann am Donnerstagabend stattdessen die Dokus "Bekifftes Deutschland" und "Aggressives Deutschland", ehe eine Woche später wie geplant "Mensch Retter - Nachtschicht" den Sendeplatz übernimmt.

Unterdessen gibt's auch für die "Wollnys" diese Woche eine Änderung: Statt zwei neuer Folgen wird am kommenden Mittwoch nur eine neue Episode gezeigt. Der Hintergrund ist hier, dass um 21 Uhr das Halbfinale der Fußball-EM der Frauen zwischen Deutschland und Spanien angepfiffen wird - und angesichts von zuletzt schon fast elf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern will man dagegen offenbar lieber keine frische Ware versenden. Den restlichen Mittwochabend füllt RTLzwei nun stattdessen mit einer alten Folge von "Lecker Schmecker Wollny" sowie Wiederholungen von "Wollnys" und "Trödeltrupp".