Auch in diesem Jahr wird der UEFA Super Cup wieder im Free-TV zu sehen sein. Dafür hat der Streamingdienst DAZN, bei dem die vollumfänglichen Rechte an dem Spiel liegen, auch in diesem Jahr wieder eine Kooperation mit ProSiebenSat.1 vereinbart. Anders als in den vergangen beiden Jahren wird das Fußballspiel allerdings nicht in Sat.1 zu sehen sein.

Stattdessen hat sich die Sendergruppe dazu entschieden, den Super Cup am Mittwoch, den 13. August bei ProSieben zu zeigen. In dem Spiel trifft der Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain in Udine auf den Europa-League-Gewinner Tottenham Hotspur. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr. Moderiert wird sie von Matthias Opdenhövel, als Kommentator des Spiels fungiert Florian Hauser.

Im vergangenen Jahr hatte Sat.1 mit dem Super Cup noch überzeugende Quoten erzielt - in der zweiten Hälfte erreichte die Begegnung zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo einen Marktanteil von 13,9 Prozent. Auf einen ähnlichen Erfolg wird man nun also bei ProSieben hoffen. In Sat.1 wiederum stehen auch ohne Super Cup im August mehrere Fußball-Abende an: Den Anfang macht am 1. August das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga zwischen Schalke und Hertha, gefolgt vom Franz-Beckenbauer-Supercup zwischen dem VfB Stuttgart und Bayern München am 16. August und dem Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen den Bayern und RB Leipzig am 22. August.

In den vergangenen Wochen hatte die Sendergruppe bereits mit der U21-Europameisterschaft und der FIFA Klub-WM einige Quoten-Erfolge gefeiert. Auch bei Letzterer lag eine Kooperation mit DAZN zugrunde.