Sat.1 setzt am Mittwochabend auch in den kommenden Wochen auf das Thema Backen. Nach dem Finale von "Das große Backen - Die Profis" wird der Sender ab dem 13. August wöchentlich um 20:15 Uhr unmittelbar mit der nächsten regulären Staffel des Formats anschließen. Das erklärt wohl auch, warum der UEFA Super Cup in diesem Jahr bei ProSieben laufen wird (DWDL.de berichtete) - offensichtlich wollte man in Sat.1 lieber keine Backpause einlegen, weshalb das Spiel nun also beim Schwestersender zu sehen ist.

Insgesamt zwölf Hobbybäcker treten in der neuen Staffel von "Das große Backen" gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es nicht nur den obligatorischen goldenen Cupcake, sondern auch ein eigenes Backbuch sowie 10.000 Euro. Wie gehabt übernimmt Enie van de Meiklokjes auch diesmal wieder die Moderation, während Bettina Schliephake-Burchardt, Präsidentin des Deutschen Konditorenbundes, und Patissier Christian Hümbs erneut die Back-Kunstwerke bewerten. Produziert wird die Show von BBC Studios.