Amazon hat angekündigt, erstmals einen seiner deutscher Original-Filme in die Kinos zu bringen. Dabei handelt es sich um den Antikriegsfilm "Der Tiger" von Regisseur Dennis Gansel. Dieser soll demnach ab dem 18. September in ausgewählten Kinos der CineStar-Kette laufen - noch vor der dem Streamingdienst Prime Video, wo der Film jedoch später im Jahr ebenfalls zu sehen sein wird. Amazon folgt damit einer Strategie, die auch Konkurrent Netflix in der Vergangenheit schon verfolgte: Der Streamer brachte den späteren Oscar-Abräumer "Im Westen nichts Neues" einst ebenfalls zunächst in die Kinos.

© Amazon Philip Pratt

"Ich bin sehr glücklich, dass Der Tiger das Licht der Leinwand erblicken wird", erklärte Dennis Gansel, der zusammen mit Colin Teevan das Drehbuch geschrieben hat. "Dieses Commitment an die Qualität unseres Films seitens Amazon MGM Studios und CineStar machen mich, den gesamten Cast und die Crew sehr stolz." Hinter "Der Tiger" steht die Produktionsfirma Pantaleon Films. Neben Frank Kusche fungiert auch Dan Maag als Produzent. In den Hauptrollen spielen David Schütter, Laurence Rupp, Leonard Kunz, Sebastian Urzendowsky und Yoran Leicher.

Der Film spielt an der Ostfront im Jahr 1943. Die fünfköpfige Besatzung eines deutschen Tiger-Panzers wird auf eine geheime Mission weit hinter die hart umkämpfte Frontlinie geschickt. Auf ihrem Weg nach Osten geraten die Soldaten nicht nur immer tiefer in feindliches Gebiet, sondern müssen sich auch ihren eigenen Ängsten und Abgründen stellen.