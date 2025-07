Die UFA hat ihre Kommunikationsabteilung neu sortiert. Im Zuge dessen verantworten Janine Friedrich und Jennifer Stritzke ab sofort gemeinsam die interne und externe Kommunikation des Unternehmens. Zum Jahreswechsel hatte Christian Körner als Unternehmenssprecher aufgehört, inzwischen führt er gemeinsam mit Jörg Adami das neue Label UFA Good Games (DWDL.de berichtete).

Mit Janine Friedrich und Jennifer Stritzke setzt die UFA nun auf Kontinuität. Beide kennen das Unternehmen bestens: Friedrich kam 2020 zu dem Produktionshaus, Stritzke arbeitet sogar schon seit 2023 für die Kommunikation der UFA Show & Factual - dass sie nun an die Spitze aufrückt, bedeutet zugleich eine Stärkung des Standorts Köln. Allzu viel ändert sich gleichwohl nicht: Während sich Janine Friedrich mit ihrem Team auf die Standorte Potsdam/Berlin und Leipzig und damit auf die UFA GmbH sowie die Units UFA Fiction, UFA Serial Drama und UFA Mitte konzentriert, legen Jennifer Stritzke und Team den Fokus auf den UFA-Standort Köln und die Units UFA Show & Factual, UFA Documentary und UFAGG.

"Mit Janine Friedrich und Jennifer Stritzke verfügen wir über ein starkes Kommunikationsteam, das die UFA mit viel Erfahrung und Gespür begleitet", so Sascha Schwingel, CEO der UFA. "Um der Transformation der UFA - mit dem Umzug nach Berlin, der Weiterentwicklung unserer Geschäftsbereiche und dem Ausbau von Talent- und Technologiepartnerschaften - kommunikativ noch kraftvoller zu begegnen, freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Agentur The Trailblazers. Gemeinsam bringen unser Kommunikationsteam unter der Leitung von Jenny und Janine und die Kreativagentur frische Impulse und neue Perspektiven in unsere Presse- und Markenkommunikation ein. So stellen wir sicher, dass wir auch in Zukunft kreativ, strategisch und wirkungsvoll kommunizieren."

Die Medienlandschaft verändert sich rasant – und mit ihr die Anforderungen an Unternehmen wie die UFA", erklärten Janine Friedrich und Jennifer Stritzke in einem gemeinsamen Statement. "Es ist spannend zu sehen, wie die UFA ihre Rolle in diesem Wandel aktiv gestaltet. Kommunikation spielt dabei eine zentrale Rolle. Sie ist für uns mehr als Information – sie ist Verbindung, Haltung und Impulsgeberin für Veränderung."