Neue US-Serien schafften es in der jüngeren Vergangenheit nur noch selten ins Programm von Vox. Doch im Falle des Medical Dramas "Doc" macht der Privatsender demnächst dann doch eine Ausnahme. Vox zeigt die zehnteilige erste Staffel ab dem 27. August jeweils mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Bei RTL+ steht die Produktion schon seit einigen Wochen zum Abruf bereit.

In der Serie, die auf einem italienischen Vorbild basiert, verliert Dr. Amy Elias (Molly Parker), Chefärztin des Westside Hospitals in Minneapolis, nach einem schweren Autounfall ihr Gedächtnis und damit alle Erinnerungen an die letzten acht Jahre. Plötzlich steht sie in einer Welt, in der sie sich nicht mehr auskennt: Eine gescheiterte Ehe, eine fast erwachsene Tochter, die sie kaum kennt, sind nur einige der vielen Gedächtnislücken. Und auch in ihren Job muss sie sich mühsam zurückkämpfen.

Vox hat darüber hinaus eine Rückkehr von "Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku" in Aussicht gestellt. Vier neue Folgen des Formats, hinter dem die Produktionsfirma Bewegte Zeiten steht, laufen ab dem 29. August jeweils freitags um 20:15 Uhr. Die Ausstrahlung der ersten Staffel liegt inzwischen schon mehr als ein Jahr zurück, erwies sich aber noch nicht als durchschlagender Erfolg - im Schnitt erreichten die damals gezeigten Folgen weniger als sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Dennoch glaubt man in Köln offenkundig an das Format, das Menschen auf einer Schiffsreise begleitet. In der zweiten Staffel sind auch einige Promis darunter - mit dabei sind etwa Dschungelkönigin Djamila Rowe und Hanka Rackwitz, die in der Vergangenheit auch schon im RTL-Dschungelcamp mitwirkte.