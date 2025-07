Schauspielerin Klara Deutschmann steht aktuell und noch bis September für zwei Filme der neuen Reihe "Einfach Elli" (Arbeitstitel) vor der Kamera. Die zwei 90-Minüter entstehen in Mittenwald und Umgebung sowie in St. Johann in Tirol. Deutschmann spielt eine junge Frau mit ADHS, die als Rettungssanitäterin für eine Unfallklinik in den Bergen arbeitet. Regisseur Gunnar Fuß inszeniert die beiden Fernsehfilme, er zeichnet auch für die Bildgestaltung verantwortlich.

Die Drehbücher stammen von Christiane Rousseau in Zusammenarbeit mit Friedemann Goez. In weiteren Hauptrollen stehen Clelia Sarto, Sebastian Griegel, Lucas Reiber, Marcus Mittermeier, Sophie von Kessel, Mai Duong Kieu und Rainer Bock vor der Kamera. Produziert wird "Einfach Elli" von der Narrative Way GmbH (Produzenten: Friedemann Goez, Jörg Balzer). Die Redaktion im ZDF liegt bei Tanja Bares.

Einen Sendetermin gibt es angesichts des frühen Stadiums des Projekts noch nicht, gezeigt werden sollen die beiden Filme der neuen Reihe aber im ZDF-Hauptprogramm am Donnerstagabend. Und so beschreibt der Sender den Inhalt: Rettungssanitäterin Elli Kempfer kehrt in ihren Heimatort Steinau im Karwendelgebirge zurück, um dort Unfallpatienten das Leben zu retten. Sie wohnt auf dem Hof ihrer Mutter Luise (Clelia Sarto), die ihre Tochter allein großgezogen hat. Leo (Rainer Bock), der beste Freund ihrer Mutter, ist wie ein Ersatzvater für sie. Elli lebt mit ADHS und hat eine besondere Art, die Welt wahrzunehmen und zu erleben. Das verleiht ihr auch immer wieder eine besondere Stärke. Sie geht offen damit um und hat ihren eigenen Weg gefunden, ihren Alltag zu strukturieren und Herausforderungen im Beruf zu bewältigen.

Mit Mut, Empathie und fachlicher Kompetenz begegnet sie Menschen in Ausnahmesituationen und sorgt dabei mit ihren unkonventionellen Methoden nicht selten für heitere Momente. Sie folgt ihrer Berufung, zu helfen, wo sie gebraucht wird, und beeindruckt damit Kolleginnen und Kollegen – auch Dr. Mark Sorell (Marcus Mittermeier), Oberarzt der Chirurgie im Unfallklinikum Karwendel (UKK), und dessen Sohn, Rettungssanitäter Felix Sorell (Sebastian Griegel). Zu dem jungen Notarzt Jasper (Lucas Reiber) hat Elli von Beginn an ein besonderes Verhältnis.

Neue New8-Serie wird gedreht

Darüber hinaus hat das ZDF jetzt auch bekannt gegeben, dass sich die Serie "Death of a Horse" im Dreh befindet, noch bis zum 25. September laufen die Kameras. Bei dieser Serie handelt es sich um ein Projekt der sogenannten New8-Kooperation, einer europäischen Serienallianz öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten. Das ZDF ist bei der Serie des isländischen Senders RUV als Koproduzent mit dabei. Inhaltlich geht es in dem sechsteiligen Crime Drama um eine Hufschmiedin, deren wertvolles Pferd an den nationalen Meisterschaften der Islandpferde teilnimmt. Das Tier wird dann aber am Morgen des Finals unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden. Produziert wird von ACT4 und Windlight Pictures, der Produktionsfirma von Moritz Polter.