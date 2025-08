Bislang ist Sky das zu Hause zahlreicher HBO-Serien gewesen. Wer Produktionen wie "The Last of Us" oder "The White Lotus" sehen wollte, war auf den Pay-TV-Sender angewiesen. Im kommenden Jahr startet in Deutschland aber HBO Max. Und auch wenn bislang noch unklar ist, was das genau für die Verfügbarkeit von HBO-Inhalten bei Sky bedeutet, scheint klar: Bei WarnerBros. Discovery hat man künftig wohl eher das Wohl der eigenen Plattform im Blick, zumal man die hierzulande erst einmal auf ein gewisses Abo-Niveau bringen muss.

Und genau auf diese Situation stellt sich Sky nun ein: Der Pay-TV-Sender hat gegenüber DWDL.de nicht nur eine Verlängerung eines bestehenden Content-Deals mit NBCUniversal bestätigt, sondern auch eine Erweiterung der Zusammenarbeit. Als Teil der Lizenzpartnerschaft sichert sich Sky erstmals einen Volume-Deal für ausgewählte Serien von NBCUniversal mit exklusiven Erstverwertungsrechte auf Sky und Wow, darunter der High-Tech-Spionagethriller "The Copenhagen Test" und die Comedy "The Paper".

Zudem werden auch weiterhin Filme kurz nach Kinostart auf Sky und Wow verfügbar sein - wie künftig unter anderem "Wicked: Teil 2" und "Jurassic World: Wiedergeburt". Der Deal umfasst zudem Zugang zum umfangreichen Programmkatalog von NBCUniversal. Mit dem mehrjährigen Deal, Sky macht keine Angaben zur genauen Laufzeit, bleibe Sky auch weiterhin der "exklusive Pay 1-Partner von NBCUniversal im Bereich TV und SVoD in der Region", heißt es vom Unternehmen.

© Elke Walthelm Elke Walthelm

Und Michael Bonner, Präsident von NBCUniversal Global TV Distribution, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit Sky Deutschland durch diese neue Vereinbarung fortzusetzen und auszubauen. Dank dieser Vereinbarung werden die Zuschauerinnen und Zuschauer bei Sky Deutschland nicht nur zu den ersten in der Region gehören, die unsere neuen Filme und ausgewählte Serien im Pay-TV und über SVoD sehen können, sondern sie haben auch weiterhin Zugang zu den NBCU-Fernsehserien und -Filmen, die sie kennen und lieben - und das für viele, weitere Jahre."

Sky Deutschland und NBCUniversal gehören beide zum US-Konzern Comcast, aber vielleicht nicht mehr lange. Vor wenigen Wochen hatte RTL angekündigt, Sky Deutschland übernehmen zu wollen. Noch steht das Vorhaben unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden. Bei RTL erwartet man die nötige Freigabe des Deals im kommenden Jahr.