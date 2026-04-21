Das ZDF ist am Montag der mit Abstand erfolgreichste Sender gewesen. Der Tagesmarktanteil der Mainzer lag bei 17,4 Prozent, die Konkurrenz war deutlich schwächer unterwegs. Und der Erfolg hat in diesem Fall viele Väter: Schon in der Daytime war das ZDF kaum zu schlagen. "SOKO Stuttgart" erzielte am Vormittag 23,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, mehr als eine Million Menschen sahen ab 11:15 Uhr zu.

"Die Küchenschlacht" holte ebenfalls sehr gute 18,1 Prozent und "Bares für Rares" ließ mit 23,7 Prozent mal wieder die Muskeln spielen. "heute - in Europa" war dann das erste Format, das sich auf mehr als 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigern konnte, es sahen 2,15 Millionen zu. Das ließ auch den Marktanteil auf 26,1 Prozent steigen. Quoten-Highlight waren dann jedoch die "Rosenheim-Cops", die es auf 2,65 Millionen Zuschauer und 29,1 Prozent Marktanteil brachten. Für die Serie war es auf diesem Sendeplatz der dritthöchste Marktanteil des laufenden Jahres.

Und auch in der Primetime wusste das ZDF zu überzeugen: Den Krimi "Im Grunde Mord - Blutsbande" sahen 5,83 Millionen Menschen, damit sicherte sich die Produktion den Tagessieg. Der ermittelte Marktanteil lag bei 25,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren jedoch nur 5,2 Prozent Marktanteil drin. Und auch alle anderen genannten ZDF-Formate holten beim jungen Publikum nur schlechte Quoten, sodass die Mainzer hier bei einem schlechten Tagesmarktanteil in Höhe von 4,8 Prozent hängen blieben.

Im Ersten ist zur besten Sendezeit die Doku "Deutschland, deine Gärten mit Maria Furtwängler" zu sehen gewesen, die im Rahmen von "Erlebnis Erde" gezeigt wurde. Insgesamt schalteten 2,15 Millionen Menschen ein. Das hatte zwar nur 9,3 Prozent Marktanteil zur Folge, beim jungen Publikum wurden aber immerhin 8,9 Prozent gemessen. "Hart aber fair" tat sich danach schwer: 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für die niedrigste Reichweite seit September 2025. Sowohl insgesamt (7,3 Prozent) als auch beim jungen Publikum (6,6 Prozent) war die Talkshow schwach.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;