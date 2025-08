Disney rollt seine Streaming-Marke Hulu international aus - und holt sie damit perspektivisch auch nach Deutschland. Das hat der Konzern am Mittwoch bei der Vorstellung seiner Quartalszahlen bekanntgegeben. Geplant ist demnach eine vollständige Integration von Hulu in den Streamingdienst Disney+. Hulu soll dadurch zu einer "globalen Unterhaltungsmarke" werden, hieß es. Konkret wird Hulu bereits im Herbst international die Marke "Star" ablösen, unter der man bislang auch hierzulande Serien wie "The Bear" oder "Only Murders In The Building" zeigte. Ein konkretes Datum nannte Disney zunächst nicht.

Überraschend kommt der Hulu-Schritt indes nicht, schließlich hatten sich Comcast und Disney erst im Juni nach mehr als zweijährigen Verhandlungen auf den endgültigen Kaufpreis von Hulu geeinigt - damit gehört Hulu nun also komplett zu Disney (DWDL.de berichtete). Das ebne den Weg für eine "tiefere und nahtlosere Integration der Entertainment-Inhalte von Hulu in Disney+", sagte Disney-Boss Bob Iger schon damals.

Doch die Integration von Hulu ist nicht die einzige Neuerung, die der Konzern nun mit Blick auf Disney+ in Aussicht stellte. "Die Arbeiten zur weiteren Verbesserung unserer Technologie sind bereits im Gange, und in den kommenden Monaten werden wir zahlreiche Verbesserungen innerhalb der Disney+-App implementieren", kündigte Disney an und stellte etwa eine personalisiertere Startseite in Aussicht. In den USA wird ESPN zudem noch in diesem Monat als eigenständiges Streaming-Angebot an den Start gehen. Helfen soll dabei auch ein Deal, den Disney gerade mit der NFL geschlossen hat.

Streaming-Geschäft läuft immer besser

Unterdessen hat Walt Disney seinen Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf 23,65 Milliarden US-Dollar gesteigert. Nicht zuletzt durch eine Steuergutschrift verdoppelte der Konzern seinen Gewinn im Jahresvergleich auf 5,26 Milliarden Dollar. Weiter Sorgen macht zwar das klassische Kabel-TV-Geschäft, dessen Umsatz im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 2,27 Milliarden Dollar zurückging; im Gegenzug entwickelt sich das Streaming-Geschäft jedoch immer besser. Dort hat man für das laufende Geschäftsjahr die Prognose jetzt sogar um 300 Millionen Dollar angehoben, sodass Disney von einem Gewinn in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar ausgeht.

Der Streamingdienst Disney+ zählte zuletzt übrigens weltweit 127,8 Millionen Kundinnen und Kunden - und damit 1,8 Millionen mehr als noch im vergangenen Quartal. Allerdings wird es solche Zahlen schon bald nicht mehr zu lesen geben: Nach dem Vorbild von Netflix will Disney ab dem ersten Quartal 2026 keine regelmäßigen Abo-Zahlen mehr nennen.