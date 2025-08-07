"Ein Jahrzehnt Krach, Konflikte und Couple-Kampf" fasst RTL die vergangenen Jahre im "Sommerhaus der Stars" gewohnt Alliterations-sicher zusammen. Und auch dieses Jahr wird man wohl wieder zusehen, wie so manche Beziehung im Kampf ums Preisgeld und den Titel "DAS Promipaar" aufs Spiel gesetzt wird, wenn am 16. September die neue "Sommerhaus"-Staffel bei RTL an den Start geht.

Am Sendeplatz ändert sich nichts: Wie im letzten Jahr werden die elf Folgen dienstags um 20:15 Uhr im linearen Fernsehen zu sehen sein, alternativ stehen sie mit sieben Tagen Vorlauf jeweils auch schon bei RTL+ zum Abruf bereit. Dementsprechend wird wie im letzten Jahr das Finale erst kurz vor Beginn der Adventszeit liegen. Und noch etwas bleibt gleich: Gedreht wurde wieder auf westfälischem Boden - oder wie RTL schreibt: "Bocholt-Barlo bleibt das Biotop für die bizarren Beziehungskrachs."

© RTL / Stefan Gregorowius

Mit dabei sind in diesem Jahr folgende Paare: Der Schauspieler Jochen Horst, der bei RTL einst als "Balko" zu sehen war, gemeinsam mit seiner Frau Tina. "Hot Banditoz"-Sänger Silva Gonzalez zieht mit Sängerin Stefanie Schanzleh ein. Hanka Rackwitz, die einst schon in der 2. "Big Brother"-Staffel dabei war, ist mit Partner Pierre an Bord. Content Creator Ryan Wöhrl und Lina sowie Influencern Edda samt Freund Michael sind ebenso dabei, wie das Reality-Paar Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, die Reality-Sternchen Tara Tabitha und Dennis Lodi.

Komplettiert wird das Feld zunächst von Jenny Degenhart und Marvin Kleinen, dem Bruder von Calvin Kleinen. Im Staffelverlauf rücken dann zudem noch zwei weitere Paare nach: Louise Matejczyk und Pascal Zadow sowie Sarah Joelle Jahnel und Ersin.