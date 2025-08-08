Anfang des Jahres hatte RTL eine Fortsetzung der einst so erfolgreichen Serie "Der Lehrer" angekündigt. Hendrik Duryn spielte acht Staffeln lang die Rolle des Stefan Vollmers, danach übernahm Simon Böer die Hauptrolle. Die vorerst letzte Staffel lief im Jahr 2021 allerdings deutlich schlechter als alle davor. Nun also der Restart mit Duryn, die Dreharbeiten für insgesamt sechs neue Folgen haben Ende Juli in Leipzig und Umgebung begonnen.

Hendrik Duryn sagt: "Oft erkennt man den Wert einer Sache erst, wenn sie vorbei ist. Ich bin schon sehr glücklich, den Vollmer wieder bei mir zu haben." Neben Duryn aka Vollmer bleibt im Cast aber nahezu nichts so, wie es früher mal war: Birte Hanusrichter spielt die impulsive Nachbarin Nadia, die nicht nur Vollmers Alltag, sondern auch sein Herz ordentlich aufmischt. Hanna Barbara Jurgons ist als Tochter Frida mit dabei. Tanja Schleiff ist in der Rolle der Schulleiterin Vanessa Bohm zu sehen. Für Wirbel in der Klasse sorgen Kya-Celina Barucki als Tilda, Luke Matt Röntgen als Max, Katharina Hirschberg als Fee, Acelya Sezer als Eileen, Leon Ndiaye als Noah und Linus Moog als Ronny.

Nicht mehr mit dabei sind beispielsweise Ulrich Gebauer, der bislang in allen Staffeln den mürrischen Schulleiter Günther Rose gespielt hatte. Und auch die ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer Elmar Kreisel (Lars Gärtner), Veronika Bäumler (Antje Widdra) oder auch Melanie Flemming (Claudia Hiersche), die in der letzten Staffel mit Simon Böer als "Lehrer" mit dabei war, gehören nicht mehr zum Cast. Bei der Tochter von Stefan Vollmer, Frida, handelt es sich außerdem um einen Recast, diese Figur wurde in der Vergangenheit von Leni Säugling verkörpert.

Das "Der Lehrer"-Gefühl soll aber erhalten bleiben: Stefan Vollmer ist also weiterhin ein rebellischer Pädagoge mit Herz und Haltung, der in seinem Vorgehen unorthodox und oft unbequem ist, dabei aber stets das Beste für seine Schützlinge im Sinn hat. Produziert wird die Neuauflage von MadeFor. Produzenten sind Mirko Schulze und Christian Munder, als Junior Producerin zeichnet Lilith Schnaar verantwortlich, Headautor ist Yannick Posse. Regie führen Dominic Müller und Nico Zingelmann. Sylke Poensgen fungiert als Executive Producer für RTL, unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL.

Und so beschreibt RTL den inhaltlichen Neustart: Eigentlich hatte Stefan Vollmer dem Schuldienst den Rücken gekehrt und sich mit Tochter Frida und eigener Werkstatt ein neues Leben in Leipzig aufgebaut. Doch ein gestohlenes Portemonnaie, eine rebellische Schülerin und eine vergessene Klasse bringen alles ins Wanken – und führen ihn dorthin zurück, wo er am meisten gebraucht wird: vor die Tafel. In einer vernachlässigten Schulklasse trifft Vollmer auf Jugendliche, die längst aufgehört haben, an sich zu glauben. Die wütend, laut und verletzt sind - aber auch voller Sehnsucht, Humor und heimlicher Träume. Vollmer wäre nicht Vollmer, wenn er tatenlos zusähe. Also stellt er sich mit Herz, Humor und Haltung erneut dem Wahnsinn des Schulalltags. Auch privat hat Vollmer alle Hände voll zu tun: Als alleinerziehender Vater und mit der temperamentvollen Nachbarin Nadia, die sein Leben kräftig aufwirbeln wird.