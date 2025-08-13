Nach dem kurzfristigen Ausscheiden des langjährigen RTLzwei-Geschäftsführer Andreas Bartl zum 1. Juli blieb die Führungsrolle bei dem Sender in Grünwald, vor den Toren Münchens, vorerst unbesetzt. Derzeit führt Nicole Glatzmaier, Chief Financial Officer und Chief Operating Officer, das Unternehmen - doch das sei nur eine vorübergehende Lösung, hieß es vor einigen Wochen. Inzwischen ist man fündig geworden: Thorsten Braun soll nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de neuer Geschäftsführer der RTL2 Fernsehen GmbH & Co KG werden.

Aktuell ist Thorsten Braun Chief Marketing, Brand & Consumer Products Officer bei RTL Deutschland in Köln, eine Position die er zum 1. Januar 2024 übernommen hat. Zu seinen Aufgaben gehörte in den letzten gut anderthalb Jahren die Marken-Strategie und Entwicklung, Markenpositionierung und Aufbau, die integrierte Kampagnen-Konzeption, sowie die Umsetzung aller Marketing-Aktivitäten für das Markenportfolio von RTL Deutschland. Kreation, Media und Crossmedia-Projekte fielen ebenso in seinen Bereich wie das Lizenz- und Merchandisinggeschäft.

© RTL / Marina Rosa Weigl

"RTLzwei verfügt über ein einzigartiges inhaltliches Profil, starke Programmmarken und erreicht relevante Zielgruppen über alle Plattformen hinweg. Dieses Marken- und Gestaltungspotenzial unternehmerisch weiterzuentwickeln ist eine spannende Aufgabe", sagt der neue Senderchef auf Anfrage selbst. "Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem RTLzwei-Team neue Wachstumsimpulse und innovative Inhalte zu entwickeln und RTLzwei wirtschaftlich mutig und erfolgreich in die Zukunft zu führen.“

Braun gilt als besonnener Teamplayer mit diplomatischem Geschick. Eigenschaften, die man in der RTLzwei-Geschäftsführung aufgrund der besonderen Gesellschafterstruktur gebrauchen kann. Obgleich der Sender des Namens wegen schnell RTL Deutschland zugesprochen wird, hält die TV-Tochter von Bertelsmann über die RTL Group nur 35,9 Prozent der Anteile an dem Sender. Und dann wirds wild: Die Bauer Media Group hält ebenso 31,5 Prozent wie die Tele-München Fernseh-GmbH Co. Medienbeteiligung KG, welche wiederum zur Hälfte der Walt Disney Company und Leonine gehört. Vervollständigt wird der Gesellschafterkreis durch die Burda GmbH mit ihrem Anteil von 1,1 Prozent.

© RTLzwei

Im Falle von Thorsten Braun bedeutet das: Eine ausgewiesene Expertise in Vermarktung und Marketing. Trommeln sollte er also können, was für den Einzelsender dringend nötig ist. Sein Start in Grünwald, wenn gleich noch kein exaktes Antrittsdatum bekannt ist, dürfte auch Hand in Hand gehen mit der neu aufgestellten Vermarktung durch das gerade vom Kartellamt durchgewunkene Vermarktungs-Joint Venture mit Warner Bros. Discovery unter der Marke El Cartel Brothers.

Für den 53-Jährigen ist die neue Aufgabe bei RTLzwei auch eine Rückkehr nach Bayern. Bevor Braun im Mai 2020 nach Köln zu Super RTL wechselte und dort 2021 die Geschäftsführung übernahm, war er sieben Jahre lang Sender- und Vermarktungschef bei der Walt Disney Company in München und hat dort den Aufbau des frei empfangbaren Disney Channels verantwortet. Zu früheren Stationen in seiner Karriere gehörten u.a. Paramount, Publicis Media und NBC Giga.