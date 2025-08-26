Das ZDF schickt seine Kindernachrichtensendung "logo!" ab der kommenden Woche auf Tour durch Deutschland. Geplant sind 16 Live-Sendungen, für die das Team in jedem Bundesland Station macht. Geplant ist, dass das Moderationsteam, bestehend aus Maral Bazargani, Teresa Betz, Lotte Glatt und Sherif Rizkallah, jeweils im Doppel durch die Sendungen führt. Los geht's bereits am kommenden Montag; zu sehen ist "logo!" täglich um 19:50 Uhr im Kika.

Bereits im Vorfeld der Tour engagierten sich Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland in gemeinnützigen Projekten. Aus mehr als 400 Bewerbungen wiederum wählte die "logo!"-Redaktion jeweils ein Projekt pro Bundesland aus, um das es in den einzelnen Sendungen gehen wird. Gezeigt werde "ein bunter Mix an bewundernswerten Aktionen", darunter Kinoaktionen, Besuche im Krankenhaus, kommunale Jugendparlamente, Theatervorstellungen zum Klimaschutz oder der Einsatz für Inklusion oder die Erinnerungskultur.

"Kinder, die die Welt dank ihres Engagements ein Stückchen besser machen - das inspiriert uns alle", sagt ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke. "Die ZDF-Kindernachrichtensendung 'logo!' erklärt nicht nur das aktuelle Weltgeschehen, sondern zeigt eindrucksvoll, wie man im Kleinen Großes bewirken kann, wenn man sich mit Leidenschaft und Spaß gemeinnützigen Projekten widmet."