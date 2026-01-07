Die Renaissance von 2016

Zum Jahresstart gibt es einen Blick zurück: denn 2016 ist genau 10 Jahre her – und in dieser Zeit hat sich wahnsinnig viel getan, allen voran im Bewegtbild. Deshalb teilen User tausendfach sogenannte "Throwbacks" und schwelgen in Nostalgie. Aber: zu jeder großen Plattformbewegung gibt es auch einen Gegentrend, denn damals was nicht alles perfekt.

