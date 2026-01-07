Jeden Tag beobachtet Simon Pycha inhaltliche Trends, die auf den Kurzvideoplattformen Instagram und TikTok viral gehen und sammelt sie im Trend-Ticker von DWDL.de. Die chronologische Liste dient als Übersicht für neue Entdeckungen und Inspiration für potenzielle Videoideen (zum Beispiel für Unternehmensaccounts). Um eine möglichst aktuelle Bereitstellung zu gewährleisten, beschränkt sich der Ticker auf die wichtigsten Informationen und führt zu den ursprünglichen Inhalten.
Die Renaissance von 2016
Zum Jahresstart gibt es einen Blick zurück: denn 2016 ist genau 10 Jahre her – und in dieser Zeit hat sich wahnsinnig viel getan, allen voran im Bewegtbild. Deshalb teilen User tausendfach sogenannte "Throwbacks" und schwelgen in Nostalgie. Aber: zu jeder großen Plattformbewegung gibt es auch einen Gegentrend, denn damals was nicht alles perfekt.
Gross-Sachsen und der Westbund: Welche Bundesländer passen zusammen?
Als Reaktion auf eine politische Forderung von Markus Söder helfen User mit Vorschlägen bei der Zusammenlegung von unterschiedlichen Bundesländern und kreativen Kompositionen.
Frame im frame: neue Reaktionsillusion
Für TikTok sind sogenannte "Stitches" alltäglich. Dabei schauen User oftmals gar nicht genau hin – und übersehen, dass es sich in diesem Fall eigentlich um einen realen Hintergrund handelt. Der humorvolle Twist wird dafür mit Likes belohnt.
365 Buttons: "It only has to make sense for me to do it"
Tamara ist die Ikone des Jahreswechsels. In einem Postings, das über Neujahr viral ging, erklärt die unbekannte TikTokerin, dass sie mit Knöpfen das eigene Zeitgefühl verbessern möchte. Die Begründung behält sie jedoch lieber für sich – und trifft damit den Zeitgeist.
UFC-Rematch: Silvester-Trend über Alkohol
TikTok-User haben viel vor: Zu Silvester sagen sie dem Alkohol den Kampf an. Mit Hilfe von KI wird dafür das passende Challenge-Design im UFC-Stil kreiert. Der Trend wird vor allem als Fotokarussell umgesetzt. Da die Kurzvideoplattform etwaige Genussmittel stark reglementiert, sind kreative Umsetzungen gefragt.
“vocal stims”: Wenn Sounds im Kopf bleiben
Welche Trends gehen nicht mehr aus dem Kopf? Viele TikTok-Fans wiederholen bestimmte Phrasen aus viralen Inhalten dauerhaft im Alltag. Das Phänomen hat nun einen neuen Namen: “vocal stims”. Unter dem Hashtag werden die beliebtesten Töne zusammengefasst.
Kennt hier jemand Gabriel Pasternak?
Der Film “Wild Tales – Jeder dreht mal durch!” erlebt auf TikTok ein Revival. Eine der Schlüsselszenen wird innerhalb der Kurzvideoplattform reproduziert und sorgt aufgrund der Kontextlosigkeit für Furore.
Eine neue Zeitrechnung: Jules Brustverkleinerung
“Julesboringlife”, eine der größten TikTokerinnen Deutschlands, teilte den Prozess ihrer Brustverkleinerung mit ihrer Community. Nach der Operation mokieren diverse User die Darstellung und fügen den Zusatz “XY seit Jules Brustverkleinerung” an alltägliche Aktivitäten an.
Eigene Erfolge feiern: der Achievement Cake
“Ich habe dieses Jahr ein Haus gekauft!” – das passende Schildchen wird auf den Kuchen im Mittelpunkt des Videos platziert. Bei der Inhaltswelle handelt es sich um eine Abwandlung des “Hear me out”-Trends, bei dem ebenfalls Kuchen zum Einsatz kam.
Say it on the beat!
Passend zum Rhythmus müssen die Darstellungen des Geschicklichkeitstrends benannt werden. Seit dem Start der viralen Verbreitung gibt es diverse Abwandlungen, bestehend aus Sound, unterschiedlichen Sprachen oder humorvollen Umsetzungen. Ein starker Reichweitenfaktor ist die universale Rekonstruktion.
“Welche Influencer hast du blockiert und warum?”
Blick durch das Schlüsselloch: User enthüllen, welche Accounts sie von ihrer eigenen Startseite verbannt haben. Die Gründe sorgen innerhalb der Kommentarspalten für rege Beteiligung.
Private vs. public Story: Social Media als Fassade
Wie viel Unterschied macht das Publikum? User zeigen sich in verschiedenen Kontexten und betonen so den Unterschied zwischen engen Bekannten und der öffentlichen Selbstdarstellung.
“So come on superman”: Sag deine dumme Zeile!
Zum Sound von “the less I know the better” zeigen TikTokerinnen und TikToker ihre lustigsten Momente oder bekannte Phrasen.
#BoomChallenge: “Schiffe versenken” auf Social Media
Mit einem improvisierten Spielfeld aus Leckereien wählen Duos die jeweiligen Gewinn- und Verlust-Positionen aus. Anschließend wird gespielt: Wer als erster alle eigenen geflaggten Bereiche eliminiert, verliert.
Teaching you how to: Internationaler Tanz-Trend
Fußball, Basketball oder Tennis – diese Videoidee startet mit den typischen Bewegungen einer Sportart und endet mit überraschend wilden Moves. Alle Inhalte werden unter dem gleichen Sound gesammelt.
Der Winter nervt: Sommer-Nostalgie im Bildslider
“Berufsschule, Stress, 17 Uhr dunkel, kalt”, titeln diverse Accounts mit einem Fotokarussell auf TikTok. Darauf folgen Bilder aus dem vergangenen Sommer, wo noch alles unbeschwert scheinte. Die gefühlige Beitragsart ist leicht reproduzier- und anpassbar.
Spieglein, Spieglein an der Wand: Wie ähnlich sehen wir uns?
Geschwister beweisen auf der Kurzvideoplattform wie ähnlich sie sich sind. Dafür nutzen User den Sound von dem Rapper Haftbefehl.
#EyeChallenge: Blicke sagen mehr als Tausend Worte
“Coca Cola, Red Bull, Eistee”, TikTokerinnen und TikToker zeigen mit ihren Augen, was ihnen besonders gefällt. Öffnen alle die Augen, ist es ein Match! Verschiedene Sounds behandeln unterschiedliche Themen, darunter Lieblingsrestaurants, die besten Snacks oder bestimmte Aktivitäten.
Aus Solidarität: Warum auf TikTok zahlreiche Profile lila sind
Anlässlich des G20-Gipfel ändern hohe Accountzahlen das eigene Profilbild in eine gefärbte Version. Angestoßen wurde die Aktion durch "Women For Change" mit Verweis auf die hohe Femizidrate in Afrika.
Virale Content-Skits:
Eine Flöte, ein Klavier und eine Geige? TikTokerinnen und TikToker stellen ihren Kontakten eine böse Falle: die Antworten auf eine harmlose Frage werden nach dem Intro in ein falsches Licht gerückt – zur Belustigung des Publikums. Aufgrund der einfachen Reproduktion verbreitet sich der Inhalt rasant auf verschiedenen Kanälen.
Falschnachrichten auf TikTok: KiKa soll abgeschaltet werden
Diverse Influencerinnen und Influencer berichten von bevorstehenden Änderungen im Fernsehprogramm und verfallen in nostalgische Erinnerungen. Allerdings handelt es sich dabei um Falschnachrichten. (DWDL.de berichtete)
Going back to Honolulu:
TikTokerinnen und TikToker hängen sich an Laternen und Metallgerüste und lipsyncen den Text zum viralen Hit von Kid Cudi. In Hamburg und diversen anderen Städten kommt es dadurch zu Sachbeschädigung. Aufgrund der einfachen Reproduktion verbreitet sich der Inhalt rasant auf verschiedenen Kanälen.
