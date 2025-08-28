Gerade erst hat das Kartellamt den Verkauf von "Brigitte", "Gala" und "Eltern" an die Funke Mediengruppe genehmigt, da steht schon der Erweb der nächsten RTL-Marke an. Wie am Donnerstag bekannt wurde, übernimmt Funke nun auch die Food-Plattform "Chefkoch" von Gruner+Jahr unter dem Dach von RTL Deutschland. Mit der 100-Prozent-Übernahme der Chefkoch GmbH wechseln somit sowohl die Marke als auch das rund 100-köpfige Team zu Funke.

© RTL Deutschland / Frank Beer Stephan Schmitter

Unternehmenssitz bleibt Bonn - und auch Geschäftsführerin Christine Nieland bleibt an Bord. "Wir freuen uns sehr, den erfolgreichen Weg von Chefkoch in unserer neuen Heimat bei Funke fortzusetzen", sagte Nieland. "In den vergangenen Jahren haben wir die Marke konsequent transformiert und mit Angeboten wie Chefkoch Plus oder digitalen Kochkursen neue Impulse gesetzt. Im starken Funke-Food-Verbund wollen wir Chefkoch gemeinsam mit dem gesamten Team strategisch weiterentwickeln und mit innovativen Produktideen die Zukunft aktiv gestalten."

Im Zuge des Deals wird darüber hinaus auch das Portal "kochbar.de" Teil von Funke. Für das digitale Angebot "essen-und-trinken.de" bleibt die Chefkoch GmbH zudem die Betreiberin.