Warner Bros. Discovery hat sich überraschend die Rechte an allen neun Staffeln des Sitcom-Klassikers "King of Queens" gesichert. Ausgestrahlt werden soll die Serie ab dem 6. Oktober im Nachmittagsprogramm von Tele 5. Konkret sollen auf dem Free-TV-Sender montags bis freitags um 15:05 Uhr jeweils zwei Folgen ausgestrahlt werden.

Tele 5 selbst spricht von einem "umfassendes Comeback" der Serie - wobei sich die TV-Abstinenz von "King of Queens" auf wenige Tage beschränkt. Bis zum 29. September läuft die Comedyserie nämlich noch täglich im Vorabendprogramm von Nitro. Der RTL-Spartensender wiederholt die Folgen vom Vortag aktuell außerdem auf einem ähnlichen Sendeplatz wie Tele 5 ab Oktober, letztmals sind die Geschichten um den Paketzusteller Doug Heffernan bei Nitro somit am 30. September zu sehen.

Bei Tele 5 wird "King of Queens" übrigens die eigentlich bei DMAX beheimatete Dokusoap "Steel Buddies" ablösen.