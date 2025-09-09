Der Verlag Maier Media mit Sitz in Unterföhring will eine deutsche Version von "The Hollywood Reporter" herausbringen. Das berichtet "Meedia". Demnach sind noch für den September der Start einer digitalen Plattform sowie Social-Media-Auftritte geplant. Ende Oktober soll zudem eine erste Print-Ausgabe erscheinen, auch von Events und einem Podcast ist die Rede. Bislang gehören zu Maier Media Magazine wie "L'Officiel" und "The Magazine" sowie der Online-Shop "The Conceptstore".

"Gemeinsam wollen wir eine Plattform schaffen, die inspiriert, informiert und Menschen, Talente und Marken über Grenzen hinweg verbindet", lässt sich Maer Roshan, Chefredakteurin vom US-"Hollywood Reporter", zitieren. Und Grace Maier, CEO von Maier Media, sagt: "Unsere Vision ist es, eine kraftvolle Bühne für Hollywood-Erzählungen und deutschen Film in Deutschland zu schaffen - und dabei Marken, Talente und Publikum auf einzigartige Weise miteinander zu verbinden."

In der jüngeren Vergangenheit hat "The Hollywood Reporter" unter anderem Ableger in Japan, Indien und Italien gestartet - offenbar nicht überall mit durchschlagendem Erfolg: In der italienische Version ist der bislang letzte Artikel vor fast drei Monaten erschienen.