Die Kindermarke Toggo von Super RTL ist künftig tiefer auf der Telekom-Plattform MagentaTV integriert. Wie das Unternehmen mitteilte, ist die auf allen MagentaTV-Geräten vorinstallierte Toggo-App zentraler Bestandteil der Partnerschaft.

Abonnentinnen und Abonnenten des Streamingdienstes RTL+ sollen über die Anbindung bei MagentaTV zudem zusätzlich profitieren, indem ihr Login automatisch beim Öffnen der App erfolgt und Toggo ihnen werbefrei zur Verfügung steht.

"Durch die Integration bei MagentaTV erreichen wir Familien genau dort, wo sie heute Inhalte erleben wollen: plattformübergreifend, einfach zugänglich und voll vernetzt", so Oliver Schablitzki, CEO von Super RTL.