Nachdem Amazon bereits ein Comeback von "American Gladiators" angekündigt hat, ist nun auch ein deutscher Ableger der Competition-Show geplant - und dafür kommt es zu einer ungewöhnlichen Kooperation. Für "Gladiators - Die Show der Giganten" tut sich Prime Video nämlich mit RTL zusammen.

Die Ausstrahlung erfolgt demnach zuerst exklusiv bei Prime Video, ehe die Folgen bereits vier Wochen später im Free-TV bei RTL sowie vorab auf RTL+ abrufbar sein werden. Ein ähnliches Modell verfolgt Prime Video auch bereits bei seiner Zusammenarbeit mit Sat.1, wo man gemeinsam an einer Neuauflage der früheren Erfolgsserie "Der letzte Bulle" mit Henning Baum arbeitet (DWDL.de berichtete).

Produziert werden soll die deutsche "Gladiators"-Adaption im Frühjahr 2026 in der Messe Düsseldorf von RTL Studios - jener Produktionfirma also, die bereits seit zehn Jahren "Ninja Warrior Germany" umsetzt. Die Bewerbungsphase hat gerade begonnen.

"Diese Kooperation zeigt, wie Streaming und klassisches TV gemeinsam beliebten Marken neues Leben einhauchen können - mit dem Ziel, unseren Kund:innen das beste Entertainment-Angebot zu bieten", so Christoph Schneider, Country Director Prime Video Deutschland. Und Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL Deutschland, erklärte: "'Gladiators' steht für Kraft, Ausdauer, Emotion – und für Fernsehen, das knallt. Gemeinsam mit Prime Video schlagen wir ein neues Kapitel dieses ikonischen Formats auf. Durch die Zusammenarbeit von RTL, RTL+ und Prime Video bündeln wir unsere Stärken und bringen das Spektakel in einer frischen, zeitgemäßen Inszenierung zurück auf die Bildschirme - intensiver, energiegeladener und mit allem, was Gladiators ausmacht.

Für RTL ist die Neuauflage von "Gladiators" zugleich eine Art Comeback, denn schon in den 90er Jahren strahlte der Sender eine Zeit lang die US-Version des Formats aus. Schon bald dürfen sich also auch deutsche Gladiatoren beweisen.