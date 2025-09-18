In Sat.1 geht die neue Staffel von "Promi Big Brother" zwar am 6. Oktober an den Start - doch der Einzug erfolgt bereits zwei Tage zuvor. Den Einzug der prominenten Bewohnerinnen und Bewohner zeigt der Streamingdienst Joyn am Samstag, den 4. Oktober ab 15:00 Uhr in seinem exklusiven 24/7-Livestream, auf dem das Geschehen im Haus anschließend zwei Wochen lang verfolgt werden kann. Damit geht's etwas später los als vor einem Jahr, als der Einzug sogar bereits am Freitagmittag erfolgte.

Doch auch schon vor dem Einzug will Joyn die "PBB"-Fans in diesem Jahr wieder auf die Plattform locken - mit der Pre-Show "Promi Big Brother - Der Countdown", mit der der Streamingdienst am Donnerstag, den 2. Oktober ab 12:00 Uhr schon mal einen Einblick in das neue "PBB"-Haus gewährt. Über die Smartphone-App von Joyn sind Fans schon dazu aufgerufen, ihre Fragen rund um die Realityshow einzureichen, die dann in der Countdown-Show beantwortet werden.

Einige Bewohnerinnen und Bewohner haben Sat.1 und Joyn in den vergangenen Wochen bereits bestätigt. So wird der ehemalige "Bachelor" Andrej Mangold ebenso mit dabei sein wie Sarah-Jane Wollny, die sieben Jahr nach dem Sieg ihrer Mutter Silvia an der Realityshow teilnimmt. Darüber hinaus hüllt sich der Sender noch in Schweigen - auch wenn bereits über einen Einzug von Harald Glööckler spekuliert wird.

Die Moderation der neuen Staffel von "Promi Big Brother" übernehmen unterdessen erneut Marlene Lufen und Jochen Schropp. Neu ist, dass die Show nach zwei Jahren auf dem Gelände der Bavaria Studios in Köln-Bocklemünd auf das Coloneum-Gelände der MMC in Köln-Ossendorf zurückkehren wird (DWDL.de berichtete). Produziert wird "Promi Big Brother" dabei wie gehabt von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.