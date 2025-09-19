Aurelia Lamprecht sowie Lavinia Angelito und Alexandra Leonhard stehen schon bald im Mittelpunkt einer neuen Dating-Realityshow, die bei Prime Video zu sehen sein wird. "FBoy Island" heißt das Format, das von Warner Bros. ITVP Deutschland kommt und von Lola Weippert moderiert wird. Nun steht fest: Prime Video veröffentlicht die Sendung am 20. Oktober.

Inhaltlich dreht sich alles um die drei genannten Frauen, die in dem Format nach der vermeintlich großen Liebe suchen. Auf einer Insel treffen sie auf eine Gruppe von Männern, die um ihr Herz kämpfen - oder zumindest behaupten sie das. Tatsächlich sucht ein Teil der Männer nach einer Beziehung und ist dafür auch in der Sendung. Die anderen aber, die sogenannten "FBoys" (steht für "Fuckboys"), haben ganz andere Dinge im Sinn - unter anderem wollen sie das Spiel gewinnen und 50.000 Euro abräumen.

Aurelia Lamprecht, Lavinia Angelito und Alexandra Leonhard müssen also herausfinden, welcher Mann zu welcher Gruppe gehört. Wenn man so will ist es der nächste Versuch, einen Strategie-Ansatz in ein Reality-Format zu bringen. Das hat bei den "Verräter" gut funktioniert, wie der weltweite Erfolg des Formats eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Zuletzt gab es mehrere Versuche, mit Strategieansätzen zu punkten. In Bezug auf "FBoy Island" verspricht Prime Video jetzt "viel Humor und unerwartete Wendungen".

Lola Weippert ist durch das Format weiterhin gut im Geschäft. Sie präsentierte im Sommer bereits die ARD-Datingshow "City of Love". Zuvor war bekannt geworden, dass Weippert nicht mehr durch die RTL-Reality "Temptation Island" führen wird. Dieses Format hatte sie zuvor mehrere Jahre lang präsentiert.

Die neue Reality-Produktion wird von Warner Bros. ITVP Deutschland mit Head of Entertainment Andrea Jajeh verantwortet. Als Executive Producerin fungiert Jenny Haupt, Producer ist Sven Dunker. Die Regie führen Roland Gross und Lars Kämpgen.