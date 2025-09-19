Manche Dinge sind so sicher wie das Amen in der Kirche. Als ein Penis-Akrobat am Mittwoch zur besten Sendezeit in der "Stefan Raab Show" bei RTL sein bestes Stück zu "Kunstwerken" verformte, konnte man davon ausgehen, dass die deutsche Medienaufsicht den Sachverhalt zumindest prüfen wird. Vermutlich haben es Raab und RTL genau darauf angelegt: Günstigere und bessere PR gibt es kaum.

Jetzt hat die Niedersächsische Medienanstalt (NLM) tatsächlich bestätigt, sich der Sache anzunehmen. Demnach liegen bei der Medienanstalt bereits mehrere Beschwerden zur besagten Sendung. Das bestätigte die stellvertretende Direktorin Irena Schlesener auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa.

"Die NLM prüft im Rahmen ihrer Zuständigkeit den Auftritt ‘The Puppetry of Penis’ dahingehend, ob dieser einen Verstoß gegen die Bestimmungen des JMStV (Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien) darstellt", heißt es von der Behörde. Dabei geht es nur um die lineare Ausstrahlung des Gezeigten. RTL+, wo die Sendung ebenfalls zu sehen war und ist, hat pauschal eine Altersfreigabe ab 18 Jahren.

Im klassisch linearen Fernsehen sieht das anders aus. Wenn hier etwas um 20:15 Uhr zu sehen ist, muss das vor allem auch für Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter von 12 Jahren angemessen sein. "Im Rahmen ihrer Bewertung wird die NLM insbesondere zu prüfen haben, ob der Auftritt über eine Geschmacklosigkeit hinaus auch entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte enthält", heißt es von der NLM gegenüber der dpa. Eine Aussage zur Entscheidungstendenz wolle man nicht treffen. Man werde die Prüfung sorgfältig und gründlich durchführen.

Doch alleine schon die Tatsache, dass die NLM den Fall prüft, spielt Raab und RTL in die Karten, ist es doch eine gute Schlagzeile, die den Sender und die Show im Gespräch hält. Kommenden Mittwoch, am 24. September, startet die "Stefan Raab Show" auf ihrem regulären Sendeplatz. Raab selbst hatte am Mittwoch übrigens immer wieder betont, dass man das, was man zeige, auch tatsächlich so ausstrahlen dürfe. Der Entertainer machte sogar einen kleinen Wettbewerb daraus und verlangte von den Zuschauerinnen und Zuschauern mindestens 10.000 Kommentare unter einem Instagram-Posting - nur dann werde man den Penis-Akrobaten unverpixelt zeigen. Nach wenigen Minuten kamen weit mehr als 20.000 Kommentare zusammen - und der Penis-Mann zeigte seine "Fähigkeiten".

Neu sind die Penis-Akrobaten von Puppetry of the Penis übrigens nicht - auch nicht für Stefan Raab. Vor vielen Jahren waren die beiden, damals noch als Duo, bei "TV Total" zu Gast und zeigten ihr Können. Den Auftritt kann man sich auch heute noch auf YouTube ansehen.