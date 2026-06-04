Wenn im ZDF Rudi Cerne auf Verbrecher-Jagd geht, dann muss sich das ZDF um die Quote keine Sorge machen - das war auch an diesem Mittwochabend wieder so. Mit 4,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war es die mit Abstand meistgesehene Primetime-Sendung des Tages, nur die "Tagesschau" um 20 Uhr hatte eine noch höhere Reichweite. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 20,4 Prozent. Auch in den Altersgruppen 14-49 (15,4 Prozent Marktanteil) und 14-59 (17,6 Prozent Marktanteil) lag "XY" um 20:15 Uhr vorn.

Das ZDF hat den "XY"-Kosmos angesichts dieses Erfolgs zuletzt ausgeweitet, unter anderem um die Vorabendreihe "XY Spuren des Verbrechens". Doch ein "XY" im Namen bringt nicht automatisch Erfolg. Diesmal sahen ab 19:27 Uhr dort im Schnitt 1,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, das entsprach einem mäßigen Marktanteil von 9,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es sogar nur für 4,9 Prozent.

Eine alte Folge von "SOKO Wismar" hatte um 18 Uhr hingegen noch 2,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht - und damit deutlich mehr als jedes Primetime-Programm aller anderen Sender. Am stärksten war hier noch Das Erste, das mit der Wiederholung des Films "Nach uns der Rest der Welt" eine Gesamt-Reichweite von 2,25 Millionen und einen Marktanteil von 11,2 Prozent verzeichnete. Bei den Jüngeren war der Film allerdings nicht gefragt, in der Altersgruppe 14-49 lag der Marktanteil bei nur 4,6 Prozent.

Bei ZDFneo sorgte die lineare Ausstrahlung der zweiten Staffel von "Push" unterdessen für sehr maue Werte: Ab 21:45 Uhr sahen bei Folge 4 im Schnitt noch 0,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, diese Reichweite sank dann bis Folge 6 ab 22:47 Uhr auf nur noch 0,1 Millionen ab. Das reichte beim Gesamtpublikum nur für Marktanteile zwischen 0,7 und 1,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen ging es auf 0,2 bis 0,6 Prozent nach unten. Die Serie wurde freilich vor allem mit Blick aufs Streaming produziert, vor allem die Abrufzahlen dort sind also entscheidend. Um 20:15 Uhr hatte eine alte "Wilsberg"-Folge ZDFneo übrigens noch 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und 5,4 Prozent Marktanteil beschert.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;