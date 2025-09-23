ProSieben hat die Ausstrahlung der Serie "Those About to Die" angekündigt. Die zehn Episoden der Serie von Roland Emmerich sind ab dem 17. Oktober immer freitags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen beim Sender zu sehen. In der Freitags-Primetime zeigt ProSieben normalerweise Spielfilme, mit "Those About to Die" ändert man nun die Vorgehensweise. Bereits ab dem 10. Oktober stehen die Folgen kostenlos bei Joyn zum Abruf bereit.

Die US-Serie spielt in Rom, 79 nach Christus. Im Schatten eines gigantischen Kolosseums, wo Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen das Volk begeistern, spinnt der korrupte römische Adel Intrigen um Macht und Einfluss. Während Kaiser Vespavian (Anthony Hopkins) herrscht, versuchen die Patrizier den alternden Kaiser vom Thron zu stoßen und entfachen damit einen Erbstreit um die Krone zwischen Vespavians Söhnen Titus (Tom Hughes) und Domitian (Jojo Macari). Zwischen blutigem Entertainment und hinterlistigen Familienangelegenheiten hoffen viele Bewohner auf den politischen Aufstieg.

In Auftrag gegeben wurde die Serie vom US-Streaminganbieter Peacock sowie dem von Herbert G. Kloiber und Constantin Film gegründeten Joint Venture High End Productions. Autor der Serie ist Robert Rodat ("Der Patriot", "Der Soldat James Ryan"), Regie führen Roland Emmerich und Marco Kreuzpaintner. Prime Video hat sich die Ausstrahlungsrechte für zahlreiche Länder gesichert - darunter auch Deutschland.

Weil die Serie keine Amazon-Auftragsproduktion war, ist es nun keine Überraschung, dass "Those About to Die" auch eine Free-TV-Premiere erhält. Zuletzt gab Prime Video aber auch eigenproduzierte Serien in den Vertrieb, dadurch wird "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" demnächst seine Free-TV-Premiere bei ZDFneo feiern (DWDL.de berichtete).