Seit vielen Jahren ist die Silvestershow vom Brandenburger Tor fester Bestand des ZDF-Programms zum Jahreswechsel. Doch nachdem das Land Berlin eine weitere finanzielle Unterstützung ablehnte, war klar, dass sich der Sender nach einer Alternative umsehen musste. Die haben die Verantwortlichen nun in einer anderen Großstadt gefunden: In diesem Jahr wird das ZDF in Hamburg feiern.

Wie das ZDF am Mittwoch mitteilte, wird die Silvestershow "Willkommen 2026" am 31. Dezember um 20:15 Uhr aus der HafenCity vor dem Hamburger Überseequartier übertragen. Sie kommt damit von der Veranstaltung "Silvester in Concert" und wird von DEF Media produziert. Die Rede ist von einer "einzigartigen Schwimmbühne", von der gesendet werden soll. Das Feuerwerk um Mitternacht erstreckt sich über der Elbe. Unverändert indes bleibt die Moderation: Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner werden auch in diesem Jahr gemeinsam durch den Silvesterabend führen.

Anders als in Berlin steht die Politik in Hamburg der großen Sause positiv gegenüber. "Hamburg ist Deutschlands Tor zur Welt und eine Stadt der Begegnungen. Wir freuen uns, dass die ZDF-Silvestershow zum ersten Mal aus der Hansestadt an der Elbe gesendet wird", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). "Die HafenCity spiegelt unsere maritime Tradition wider und steht zugleich für Weltoffenheit und Modernität - ein perfekter Ort, um gemeinsam das Neue Jahr zu begrüßen."

"Wir wollen das neue Jahr mit einer Show eröffnen, die Emotionen weckt und Bilder schafft, die im Gedächtnis bleiben", so ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann. Welche Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne stehen, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.