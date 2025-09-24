Unglaublich, aber wahr: Es hat bis zum Jahr 2025 gedauert, bis erstmals eine Frau die Bundesliga-Konferenz kommentiert. Zu dieser Premiere kommt es am kommenden Samstag bei DAZN. Wie der Sport-Streamingdienst mitteilte, wird Christina Rann das Kommentatoren-Team der Konferenz erweitern - als erste Frau seit dem Start des Formats beim Sky-Vorgänger Premiere vor inzwischen mehr als 25 Jahren.

Rann ist bereits seit 2022 bei DAZN als Moderatorin, Reporterin und Kommentatorin im Einsatz und begleitete unter anderem bereits das Finale der UEFA Women’s Champions League am Mikrofon. Zuvor arbeitete sie unter anderem für Sky und Sport1, war zuletzt aber auch für MagentaTV und Warner Bros. Discovery im Einsatz. Ihr Debüt als Kommentatorin in der Männer-Bundesliga gab sie bereits im vergangenen Jahr bei DAZN. "Ich freue mich auf meine erste Bundesliga-Konferenz als Kommentatorin und besonders auf das Zusammenspiel mit dem Team im Studio", sagt Christina Rann. "Wenn wir die Fans mit einer packenden Konferenz mitreißen, ist das für mich ein Erfolg. Und na klar: Viele Tore wünsche ich mir natürlich auch."

Und auch abseits von Christina Rann wird die Bundesliga bei DAZN am kommenden Wochenende weiblicher. Mit Ariane Hingst hat der Streamingdienst nämlich auch noch eine neue Expertin verpflichtet. Mit über 170 Länderspielen zählt Hingst zu den erfolgreichsten Spielerinnen in der Geschichte des deutschen Fußballs und war in der Vergangenheit auch bereits als Expertin für den US-Sender Fox Sports im Einsatz.

Ihr DAZN-Debüt gibt Ariane Hingst am kommenden Sonntag bei der Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem Hamburger SV an der Seite von Moderator Benni Zander und Kommentator Jan Platte. "Fußball ist für mich der schönste Sport der Welt und begleitet mich mein ganzes Leben. Im Team zu arbeiten und meine Perspektive einzubringen, darauf freue ich mich besonders", so Hingst vor ihrem ersten Einsatz.