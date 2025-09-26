Durch eine nicht bezahlte Rechnung musste Jimi Blue Ochsenknecht vor einigen Wochen kurzzeitig in Haft, sein Schicksal beschäftigte tagelang die Boulevardpresse - und spielte Sky in die Karten. Der Sender hat mit "Diese Ochsenknechts" bekanntlich eine eigene Dokusoap, in der das Geschehen aktuell Thema ist. Auch Jimi Blue Ochsenknecht ist Teil des Formats, künftig steht er aber auch im Mittelpunkt einer eigenen Sendung.

Die Produktionsfirma B28, die auch hinter den "Ochsenknechts" steht, dreht aktuell vier Ausgaben der neuen und noch unbetitelten Reality-Doku. Darin soll es aber nicht um Jimi Blue Ochsenknecht allein gehen, sondern auch um seine ehemalige Lebensgefährtin Yeliz Koc. Man folge in dem Format den beiden Reality-Stars in ihrem Alltag als Patchwork-Familie mit Tochter Snow, heißt es von Sky in der Ankündigung. Darüber hinaus will man die Geschichte des Ex-Paares beleuchten. Zuerst hatte die "Bild" über die neue Dokusoap berichtet.

Einen genauen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht, die Dokusoap soll aber noch in diesem Jahr bei Sky zu sehen sein. Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland, sagt: "‚Diese Ochsenknechts‘ sind nach vier Staffeln nicht nur einer der erfolgreichsten Entertainment-Titeln auf Sky und WOW überhaupt, sondern mittlerweile Teil der deutschen Pop-Kultur geworden. Das zeigt sich auch aktuell an dem Zuspruch für die neuen Episoden. Wer ‘Diese Ochsenknechts’ liebt, kann sich auf die neue Serie freuen: Wir liefern Kundinnen und Kunden brisanten, herzlichen und authentischen Nachschub und erzählen die Geschichte von Yeliz und Jimi in einer eigenen Serie weiter."

B28 Produktion produziert die vierteilige Dokusoap im Auftrag von Sky Deutschland. Entwickelt wurde das noch namenlose Format von Bernd Schumacher, der es auch als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, Executive Producer Ralph Pauly, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.