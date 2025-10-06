Eine nicht bezahlte Rechnung und ein darauffolgender Knast-Aufenthalt als Karriere-Turbo: Nachdem zuletzt bereits bekannt wurde, dass Jimi Blue Ochsenknecht zusammen mit Ex-Freundin Yeliz eine eigene Dokusoap bei Sky bekommt, zieht er an diesem Montag auch ins "Promi Big Brother"-Haus. In diesem Jahr war Ochsenknecht auch bereits schon bei "Are You The One?" sowie in der "Villa der Versuchung" zu sehen. Nun also das nächste Format.

Im Falle von "Promi Big Brother" ist Jimi Blue Ochsenknecht ein Nachzügler: Bereits am Wochenende sind die meisten Promis in den Container gezogen, sehen kann man das aktuell im Livestream bei Joyn. Linear fällt der Startschuss für die neue Staffel am heutigen Montagabend, dann macht Sat.1 ab 20:15 Uhr eine große Auftaktshow. Im Rahmen dieser soll dann auch Ochsenknecht einziehen.

"Ich weiß, wie es ist, wirklich eingesperrt zu sein – da ist ‚Promi Big Brother‘ für mich kein Problem. Ich möchte zeigen, wie ich wirklich bin. Es wird bestimmt anstrengend, aber auch eine superspannende Erfahrung und ein Experiment für mich. Luxus habe ich theoretisch jeden Tag – verzichten wäre also mal angebracht", sagt Ochsenknecht zu seiner Teilnahme.

Bei "Promi Big Brother" trifft Jimi Blue Ochsenknecht auf Andrej Mangold, Sarah-Jane Wollny, Achim Petry, Michael Naseband, Christina Dimitriou, Laura Blond, Karina2you, Marc Terenzi, Doreen Dietel, Paco Herb, Pinar Sevim, Satansbratan, Harald Glööckler und Désirée Nick. Zwölf dieser Promis fristen ihr Dasein aktuell noch auf einer Art Baustelle, am Montag in der Liveshow soll ein zweiter Bereich vorgestellt werden - dort wohnen aktuell bereits Harald Glööckler und Désirée Nick.