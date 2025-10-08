Die Deutsche Bahn hat am Mittwoch im Hauptbahnhof in Frankfurt/Main eine neue Webserie mit dem Titel "Boah, Bahn! Wir sitzen alle im selben Zug." vorgestellt. Darin spielt Anke Engelke die Zugchefin Tina, die sich durch einen oft chaotischen Arbeitsalltag kämpft. Die verschiedenen Kurz-Episoden sollen nach Angaben der Bahn "Geschichten aus dem Alltag des Zugpersonals" erzählen - und das mit einem Augenzwinkern. Los geht’s ab sofort, die ersten beiden Folgen sind bereits auf dem YouTube-Kanal der Bahn veröffentlicht worden.

In Folge eins macht Zugchefin Tina den Gästen eine gute Nachricht: Der Zielbahnhof wird 15 Minuten früher erreicht als geplant. Als es dann doch zu einer Verspätung von einer Stunde kommt, versucht sich Tina vor einer erneuten Durchsage zu drücken. Am Dienstag, den 9. Oktober, werden vier weitere Kurz-Folgen der Webserie veröffentlicht. "Boah, Bahn!" ist die erste fiktionale Webserie der Deutschen Bahn über sich selbst, die Serie soll auch auf dem Instagram- und TikTok-Kanal des Unternehmens zu sehen sein.

Für die Umsetzung von "Boah, Bahn!" hat sich der Konzern Profis an Bord geholt - und das nicht nur vor der Kamera. Die Webserie wurde von der wtf GmbH, einem Joint Venture der bildundtonfabrik (btf) und Elastique. produziert. Die Inszenierung der Folgen hat Regisseur Arne Feldhusen ("Stromberg", "Tatortreiniger") übernommen. Zum Team von Zugchefin Tina gehören auch noch Zugbegleiterin Katy (Chenoa North-Harder), Lukas (Yannik Heckmann) sowie Bordbistro-Stewart Serdar (Mücahit Altun).

Dr. Michael Peterson, DB-Vorstand Personenfernverkehr, sagt: "Wir freuen uns sehr über diese Webserie mit Anke Engelke in der Hauptrolle. ‘Boah, Bahn!’ ist eine humorvolle Liebeserklärung an die Mitarbeitenden der DB. Sie spricht damit ganz vielen unserer Fahrgäste aus dem Herzen. Mit ihrem engagierten und leidenschaftlichen Handeln sind unsere Mitarbeitenden tolle Gastgeber – trotz der oft widrigen Umstände! Die Serie drückt unser aller Wertschätzung für sie aus!"

Und Anke Engelke ergänzt: "Hammer, dass ich sowohl durch das Praktikum als auch durch die Dreharbeiten ins Herz der Deutschen Bahn gucken durfte. Selten so ein tolles Abenteuer bei der Arbeit erlebt: Dreharbeiten mit Cast, Team und Kompars:innen in fahrenden Zügen – Herausforderung und Riesenspaß zugleich. Danke, Universum, für ein 1a-Team und Riesenvertrauen auf allen Seiten."