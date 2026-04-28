ProSieben hat am Montag einen schwachen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,2 Prozent eingefahren, das lag auch an der Performance in der Primetime. Mit dem Film "Ich - Einfach unverbesserlich 3" erzielte ProSieben lediglich 6,5 Prozent, 470.000 Menschen sahen zu. "Night Swim" fiel später sogar noch auf 3,9 Prozent zurück. Tagsüber sah es teilweise noch deutlich schlechter aus, zwischen 16:30 und 20:15 Uhr lag ProSieben jedoch durchgängig bei zweistelligen Marktanteilen.

In der Primetime musste sich ProSieben unter anderem hinter Vox einordnen, wo "First Dates Hotel" auf einen Tiefstwert fiel. 690.000 Menschen waren bei der neuesten Ausgabe dabei, weniger waren es im Verlauf der vergangenen Jahre nie. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag dennoch bei guten 7,1 Prozent. "Goodbye Deutschland" lag am späten Abend jedoch nur noch bei 4,0 Prozent.

Zufrieden sein kann man derweil bei RTLzwei: "Die Geissens" unterhielten 590.000 Menschen und erreichte damit 6,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Damit war es sowohl aus Sicht der Reichweite als auch aus Sicht des Marktanteils die erfolgreichste Ausgabe der laufenden Staffel. In den Overnight-Quoten liegt die aktuelle Staffel bei lediglich 3,7 Prozent Marktanteil. "Davina & Shania - We Love Monaco" fiel am Montag im Anschluss auf 4,1 Prozent zurück und eine alte Ausgabe von "Geissens’ Mega Mansions" holte nur 2,2 Prozent.

Ziemlich schlecht lief es am Montag für Kabel Eins. Den Film "Criminal Squad" sahen ab 20:15 Uhr zwar immerhin 580.000 Personen, der Marktanteil in der Zielgruppe (14-49) lag trotzdem nur bei 2,6 Prozent. Und weil das Programm auch an vielen anderen Enden und Ecken nicht funktionierte, lag der Tagesmarktanteil von Kabel Eins bei schlechten 2,5 Prozent. Damit musste man sich noch hinter ZDFinfo (2,9 Prozent) und RTLup (3,2 Prozent) einordnen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;